▲孕婦確診3天母嬰雙亡！醫曝「高風險因子」，染疫後4症狀要當心。（圖／示意圖，非文中當事人／取自免費圖庫pexels）

記者嚴云岑／台北報導

新北孕婦確診3天後母嬰雙亡，初判死因為肺動脈栓塞，是否合併感染新冠病毒，還有待資料搜集完整後進一步分析。婦產科醫師表示，肺動脈栓塞十分罕見，但女性懷孕後血液會變得黏稠，若長時間久坐或久臥，都容易導致血栓，剝落斑塊隨著血液循環打到腦部、肺部，就容易釀成憾事。孕婦確診後若出現4大症狀，就要提高警覺。

新北市一位孕婦4日確診高燒被收治住院，使用瑞德西韋治療，6日上午突然失去意識，緊急剖腹引產胎兒仍然宣告不治，而孕婦也在隔日凌晨離世。據了解，該名孕婦年僅20歲，於今年3月接種過1劑BNT疫苗，肚中胎兒僅30週大，為母親節前夕一大憾事。

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台灣周產期學會理事長、台北長庚醫院婦產科主任洪泰和醫師受訪時表示，肺動脈栓塞致死率很高，若剝落斑塊隨著血液循環流到肺部，剛好卡在動脈血管中，會造成肺循環出現問題，進而導致肺動脈高壓、心臟功能失調。此時孕婦會因心臟無法運作造成缺氧，胎盤也無法供應足夠養分給胎兒，若未及時搶救，可能就會造成一屍兩命。

▲單日增11死創新高！新北過世孕婦尚未列在個案中。（圖／指揮中心提供）

因應確診個案暴增，指揮中心也修改孕婦染疫後照護規定，不再全數送醫治療，而是以懷孕36週作為切分點，未滿36週確診孕婦全數送往加強型集中檢疫所，由負責醫院照會婦產科醫師視訊診療或會診，評估有需要住院者，才會經綠色通道轉送醫院收治。

根據指揮中心統計，今年1月起截至5/6確診病例中，共有計131例為孕婦，其中一例中症，年約30多歲，懷孕35週，因早產陣痛使用氧氣面罩與瑞德西韋。5/7死亡孕婦，則尚未計入死亡案例中，待之後歸檔後再行公布。

洪泰和提到，國外研究已指出，孕婦染疫後重症風險較一般人高，尤其是本身有高血壓、糖尿病、腎臟病、內科自體免疫疾病與子癲前症者，更要注意自身狀況改變，若出現發燒、呼吸急促、胎動減少、腹痛等4大症狀，就要盡快評估送醫或尋求醫療資源協助。他也呼籲孕婦及早接種完整3劑疫苗，讓抗體可藉由胎盤傳送給胎兒，提供被動式保護。

▲婦產科醫師呼籲孕婦盡快接種3劑疫苗。（圖／打疫苗資料照／記者李毓康攝）

而孕婦血栓風險因子包括肥胖、高血壓、多胞胎、曾有血管栓塞疾病、有先天血液凝固方面疾病。洪泰和也提醒，無論是否在疫情期間，孕婦若無前置胎盤、早產徵兆，或醫師特別建議不適合活動者，還是要適度運動，避免血栓形成；產後也應儘早下床，避免血栓形成。

台北長庚醫院也針對高風險因子孕婦提供彈性襪、腿部自動充氣加壓帶等，促進血液流動，若評估有需要，也會給予抗凝血劑等預防性投藥治療。