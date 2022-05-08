　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

孕婦確診3天母嬰雙亡！醫曝「高風險因子」　染疫後4症狀要當心

▲孕婦雙子宮同時懷孕。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲孕婦確診3天母嬰雙亡！醫曝「高風險因子」，染疫後4症狀要當心。（圖／示意圖，非文中當事人／取自免費圖庫pexels）

記者嚴云岑／台北報導

新北孕婦確診3天後母嬰雙亡，初判死因為肺動脈栓塞，是否合併感染新冠病毒，還有待資料搜集完整後進一步分析。婦產科醫師表示，肺動脈栓塞十分罕見，但女性懷孕後血液會變得黏稠，若長時間久坐或久臥，都容易導致血栓，剝落斑塊隨著血液循環打到腦部、肺部，就容易釀成憾事。孕婦確診後若出現4大症狀，就要提高警覺。

新北市一位孕婦4日確診高燒被收治住院，使用瑞德西韋治療，6日上午突然失去意識，緊急剖腹引產胎兒仍然宣告不治，而孕婦也在隔日凌晨離世。據了解，該名孕婦年僅20歲，於今年3月接種過1劑BNT疫苗，肚中胎兒僅30週大，為母親節前夕一大憾事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣周產期學會理事長、台北長庚醫院婦產科主任洪泰和醫師受訪時表示，肺動脈栓塞致死率很高，若剝落斑塊隨著血液循環流到肺部，剛好卡在動脈血管中，會造成肺循環出現問題，進而導致肺動脈高壓、心臟功能失調。此時孕婦會因心臟無法運作造成缺氧，胎盤也無法供應足夠養分給胎兒，若未及時搶救，可能就會造成一屍兩命。

▲▼指揮中心5/7公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲單日增11死創新高！新北過世孕婦尚未列在個案中。（圖／指揮中心提供）

因應確診個案暴增，指揮中心也修改孕婦染疫後照護規定，不再全數送醫治療，而是以懷孕36週作為切分點，未滿36週確診孕婦全數送往加強型集中檢疫所，由負責醫院照會婦產科醫師視訊診療或會診，評估有需要住院者，才會經綠色通道轉送醫院收治。

根據指揮中心統計，今年1月起截至5/6確診病例中，共有計131例為孕婦，其中一例中症，年約30多歲，懷孕35週，因早產陣痛使用氧氣面罩與瑞德西韋。5/7死亡孕婦，則尚未計入死亡案例中，待之後歸檔後再行公布。

洪泰和提到，國外研究已指出，孕婦染疫後重症風險較一般人高，尤其是本身有高血壓、糖尿病、腎臟病、內科自體免疫疾病與子癲前症者，更要注意自身狀況改變，若出現發燒、呼吸急促、胎動減少、腹痛等4大症狀，就要盡快評估送醫或尋求醫療資源協助。他也呼籲孕婦及早接種完整3劑疫苗，讓抗體可藉由胎盤傳送給胎兒，提供被動式保護。

▲▼新冠肺炎本土疫情持續升溫，台北市衛生局今(24)日於台北車站及捷運松山站等2處中型接種站提供莫德納、高端隨到隨打服務，台北車站大廳民眾大排長龍等候接種。新冠肺炎疫苗,疫苗接種站,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,清零,第三劑。（圖／記者李毓康攝）

▲婦產科醫師呼籲孕婦盡快接種3劑疫苗。（圖／打疫苗資料照／記者李毓康攝）

而孕婦血栓風險因子包括肥胖、高血壓、多胞胎、曾有血管栓塞疾病、有先天血液凝固方面疾病。洪泰和也提醒，無論是否在疫情期間，孕婦若無前置胎盤、早產徵兆，或醫師特別建議不適合活動者，還是要適度運動，避免血栓形成；產後也應儘早下床，避免血栓形成。

台北長庚醫院也針對高風險因子孕婦提供彈性襪、腿部自動充氣加壓帶等，促進血液流動，若評估有需要，也會給予抗凝血劑等預防性投藥治療。

►背這咖「法棍包」讓妳一秒變超模

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

職場確診「同事免居隔」！6大QA秒懂匡列新規　輕症在家7天自動解隔

今明全台有雨！首波「滯留鋒」來襲時間曝　降7℃防劇烈天氣

這類人取消「電子圍籬」　防疫新制5大重點懶人包

停課新標準今上路！7QA帶你看懂　班上有確診「只有這些人不到校」

孕婦確診3天母嬰雙亡！醫曝「高風險因子」　染疫後4症狀要當心

朋友「已讀不回」就焦慮！心理師自剖⋯喚起被爸爸遺棄的舊傷

俄國女歌手讚高雄溫暖「融化俄國心」　但便宜的美食是另類危險

醫院停車場奇葩停法…她苦等1hr　三寶秒躲車內嗆：動我車就報警

一碗剉冰665元「狂加29種配料」　當事人揭真實味道

護理師嘆「第一次濕到會滴水」進隔離病房再戰　萬人感動：辛苦了

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

5/8起職場確診同事免隔離　國高中只匡九宮格停課3天

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

母親節前夕陳志強忍淚送媽媽最後一程　準媳婦曾智希陪整路：在天堂看我們

職場確診「同事免居隔」！6大QA秒懂匡列新規　輕症在家7天自動解隔

今明全台有雨！首波「滯留鋒」來襲時間曝　降7℃防劇烈天氣

這類人取消「電子圍籬」　防疫新制5大重點懶人包

停課新標準今上路！7QA帶你看懂　班上有確診「只有這些人不到校」

孕婦確診3天母嬰雙亡！醫曝「高風險因子」　染疫後4症狀要當心

朋友「已讀不回」就焦慮！心理師自剖⋯喚起被爸爸遺棄的舊傷

俄國女歌手讚高雄溫暖「融化俄國心」　但便宜的美食是另類危險

醫院停車場奇葩停法…她苦等1hr　三寶秒躲車內嗆：動我車就報警

一碗剉冰665元「狂加29種配料」　當事人揭真實味道

護理師嘆「第一次濕到會滴水」進隔離病房再戰　萬人感動：辛苦了

汪小菲親自闢謠「哭訴下月恐破產」　深夜公開財務現況

職場確診「同事免居隔」！6大QA秒懂匡列新規　輕症在家7天自動解隔

網曝9項「內向女生」好感清單　原來直球對決才是大絕招

今明全台有雨！首波「滯留鋒」來襲時間曝　降7℃防劇烈天氣

這類人取消「電子圍籬」　防疫新制5大重點懶人包

停課新標準今上路！7QA帶你看懂　班上有確診「只有這些人不到校」

孕婦確診3天母嬰雙亡！醫曝「高風險因子」　染疫後4症狀要當心

傳俄羅斯擬動用戰術核武　美中情局長親上火線回應

華府警告：Omicron亞種恐致美國今秋染疫人數上億

朋友「已讀不回」就焦慮！心理師自剖⋯喚起被爸爸遺棄的舊傷

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

生活熱門新聞

人妻約砲報復夫　遠看秒認出對方

教部曝「兩種狀況」仍可全班或全校停課

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

新北孕婦確診母嬰雙亡！醫：應優先用抗凝血劑

女確診「台南街頭流浪」黃偉哲要查

下周這波鋒面3勢力交會　氣象達人：恐有極端天氣

黃珊珊嘆「棄守」　經濟部回應了

輕症得自己照顧　最新政策出爐

國高中到大學取消全班、全校停課

即／確診停課新制！高雄每人發2支快篩

她送養20天大嬰兒！Line留「告別179字」：別跟我吃苦

高薪男「6原因」怒甩多年女友！網看到怕：別放生啊

輕症在家「7+7」免採解隔明上路！不溯及既往

指揮中心：5／8起居隔電子圍籬退場

更多熱門

相關新聞

花蓮夫妻造謠前總統新冠病逝　下場糗大

花蓮夫妻造謠前總統新冠病逝　下場糗大

男子尹垣程及中國配偶劉慧在台經營「帝吧中央集團軍」等臉書社團，發布多篇疫情謠言。經花蓮檢方起訴，2人請求認罪協商，一審尹男遭判刑3月、劉女拘役40天，得易科罰金。

新北孕婦確診母嬰雙亡！醫：應優先用抗凝血劑

新北孕婦確診母嬰雙亡！醫：應優先用抗凝血劑

專責病床要滿載中央下加床　柯：公衛史沒發生過

專責病床要滿載中央下加床　柯：公衛史沒發生過

民眾買嘸快篩　黃珊珊：這不是共存是棄守

民眾買嘸快篩　黃珊珊：這不是共存是棄守

衛福部：北北基桃專責病房升至30%

衛福部：北北基桃專責病房升至30%

關鍵字：

孕婦新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

人妻約砲報復夫　遠看秒認出對方

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

24歲財富自由「月賺60萬」嘆空虛！他公開總資產

峮峮趴地玩狗「領口往下掉」　網急喊：走光了！

教部曝「兩種狀況」仍可全班或全校停課

錢薇娟錄影一半...突遭圍觀阿姨嗆聲！

屎色偏黑！她「冒2警訊」腸癌第四期

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

新北孕婦確診母嬰雙亡！醫：應優先用抗凝血劑

金宣虎神隱7個月IG首度發文！

李燕確診半個月痊癒⋯首揭後遺症　出關曬街頭自拍照！

難接受愛妻去世　他伴屍21年天天和乾屍聊天

梁云菲單身1年認愛！　「主動倒追帥男友」嘴對嘴接吻放閃

餐費一天200怎麼活？達人曝省錢妙招

汪小菲哽咽：下個月恐破產！餐廳被迫關店「狂虧損2.4億」

更多

最夯影音

更多
金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD
廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面