民眾買嘸快篩「連武器都沒」！黃珊珊喊話中央：這不是共存是棄守

▲黃珊珊喊話中央，希望提供足夠的快篩。（圖／台北市政府提供）



記者柯振中／綜合報導

本土疫情持續飆高，民眾對快篩試劑的需求也大幅提升，現在常常出現買不到的情況。對此，台北市副市長黃珊珊喊話，希望中央給足量的快篩試劑，否則民眾連基本的盾牌都沒有，就不是共存「是棄守」。

台北市7日舉行防疫記者會，黃珊珊表示，若中央的長官能到第一線來，就會知道究竟發生了什麼事，人民在排隊、恐慌，醫護人員也相當辛苦，許多民眾當然相信中央超前部署，也知道要走向共存之前，有一段陣痛期。

不過，黃珊珊說，要走向共存之前，應該先幫民眾準備好武器，目前的敵人是病毒、病毒是無形的，因此需要盾牌，就是快篩劑，快篩劑能夠找出病毒的重要工具。

▼黃珊珊認為，在走向共存之前，應該先幫民眾準備好武器。（圖／北市府提供）



黃珊珊提到，若連基本的武器、盾牌都沒有，那麼就不是共存，「這樣的情況是棄守、甚至是妥協」，總統蔡英文聽到人民的聲音，相信衛福部的長官也聽到了，希望能夠給予足夠的快篩劑。

黃珊珊說明，北市府訂購了許多快篩劑，卻時常被中央徵用、拿去做實名制，但實名制的數量也沒明顯增加，也有許多企業致電詢問，希望能幫確診員工購買快篩劑也買不到。

黃珊珊認為，台灣應該是個開放、自由的市場，若能開放國外的快篩試劑進口，讓民間企業、地方政府採購，買到足夠的數量，至少能讓民眾碰到狀況時，不會這麼慌張，「提供足夠的武器給所有人民」，希望中央能聽見、開放。

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