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南韓解禁掀「報復出遊」！人潮擠爆遊樂園排4hrs　單日確診4萬例

▲▼南韓首爾樂天世界遊樂園擠滿「報復出遊」的旅客。（圖／翻攝自推特）

▲南韓首爾樂天世界遊樂園擠滿「報復出遊」的旅客。（圖／翻攝自推特，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓從5日起迎來兒童節連假，由於是4月全面解除社交距離防疫以來的首個黃金連休，且政府才剛於2日宣佈解除戶外口罩令，即便單日新增確診仍維持在2至4萬多例，民眾還是在放假第一天便選擇「報復性出遊」，擠爆樂天世界、愛寶樂園，光是排隊買飲料便至少需要1個小時，園方上午11時便停止對外販售票券，成疫情以後首例。

根據韓媒《朝鮮日報》、《東亞日報》，在防疫政策解禁後，南韓民眾迎來首個連續4天的休假，由於選擇加休周五、六的學校與企業頗多，造成大批遊客選擇攜家帶眷前往遊樂園，位於首爾市松坡區的樂天世界更被擠得水洩不通，原本5日就有大批遊客，每個民眾都料想昨（6）日遊客會稍減，豈料遊客量卻反而比前一天暴增30%。

▲▼南韓首爾樂天世界遊樂園擠滿「報復出遊」的旅客。（圖／翻攝自推特）

▲▼大批民眾擠爆樂天世界。（圖／翻攝自Instagram@choohyunsoo）

▲大批民眾擠爆樂天世界。（圖／翻攝自Instagram@choohyunsoo）

韓媒形容這是每個南韓國民「察言觀色」的猜測遊戲，預估在解封後首個連續假期，是否像戶外口罩令解除後第一天，躍躍欲試脫口罩、出遊的民眾只占少數。

樂天世界今（7）日表示，遊樂園自從上午9時30分開放遊客進場後，由於入場遊客數早已超過疫情以前規定的入園最多人數限制，因此園方趕緊搶在上午11時前停止對外出售票劵，亞特蘭提斯（雲霄飛車）、Gyro Swing（類似風火輪）等知名遊樂設施須排隊等候至少3至4個多小時以上，民眾也在推特抱怨光是排隊買飲料就要等1個小時。

▼民眾擠爆愛寶樂園

位於京畿道龍仁市的愛寶樂園也被民眾擠爆，不過由於園區大多位於室外，園方並未針對入場人數做出限制。至於今年開張、為南韓國內首座國際知名主題樂園的江原道春川市「樂高樂園」5、6日的票劵更早就被搶購一空。

韓媒《韓民族新聞》則引述導航軟體「T」的數據表示，6日上午11時40分高居人氣排行榜冠軍的景點為愛寶樂園，當時高達1215台車輛往愛寶樂園移動，連續2天高居最多車輛移動之冠。

▲▼民眾於7日發現愛寶樂園的遊客潮終於減少。（圖／翻攝自網路論壇dogdrip）

▲▼民眾於7日發現愛寶樂園的遊客潮終於減少。（圖／翻攝自網路論壇dogdrip）

▲▼民眾於7日發現愛寶樂園的遊客潮終於減少。（圖／翻攝自網路論壇dogdrip）

不過人潮至今（7）日似乎減緩不少，就有不死心的民眾前往愛寶樂園，發現人潮比前1、2天減少了不少，將相片拍下後上傳到網路論壇分享。

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