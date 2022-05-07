台東+261！養護機構頻傳群聚　匡列132人採檢「46人陽性確診」

▲台東今日新增本土261例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣今(7日)新增261名確診者，210名為戶籍或居住地在台東、51名為外縣市醫院通報；其中有150例為居隔者確診、社區感染人數為60人。全縣目前累計居隔共5200人，1263人仍隔離中。



台東縣衛生局說明，近期陸續有2間養護機構群聚事件，第1間機構，除日前全院已安排第1次PCR採檢外，衛生局也持續安排定期PCR複檢，昨日再次針對分艙分流的132名住民及行政人員做PCR採檢，新增46位確診(員工16名；住民30名)，累計共120名確診(工作人員：34名、住民：86名)， 經評估該機構收治量能負荷量大，今日將針對留置機構內23名80歲以上長者優先轉移至醫院收治避免高重症風險。針對另一機構，有1清潔人員有呼吸道症狀快篩陽性、PCR採檢確診後，緊急匡列密切接觸者PCR採檢，1名照服員及1名住民也確診，衛生及社會單位隨即進行調查發現3名確診個案皆於同棟大樓工作，針對同棟大樓的108人（員工24名、住民84名)，衛生局今天上午已緊急針對該樓住民及員工進行全員PCR採檢，目前等待報告中，同時也限制員工及住民交叉流用避免造成群聚擴、落實配戴口罩及勤洗手及有症狀情形立刻安排PCR採檢。

目前台東縣醫院收治COVID-19病床使用率有20.4%，(147床已收治30床)，收治輕症的加強版集中檢疫所目前收治量為65%(120床已收治78床)，居家照護的部分累計有590人，已解除113人，仍有477人仍管理中。

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今日校園新增38生、5師確診，至今日為止累計共261生、28師。在調整或新增暫停實體上課學校部分，目前全縣計有17所國中小(含附幼、鄉鎮市利幼兒園、文理補習班及安親班) 暫停實體上課，另38所學校則為部分班級停課。