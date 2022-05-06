想靠「％％」挽回舊愛！狂男亮按摩棒讓她開心　一個動作慘了

▲癡情男想靠「愛愛」挽回前女友芳心，卻用按摩棒助興變調。（示意圖／pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市一名吳姓男子不甘前女友要跟他分手，夜闖香閨3度性侵對方得逞，企圖藉此讓女方回心轉意，甚至使出情趣用品按摩棒想取悅她，但又揮刀放話讓女方不敢反抗，女方同情吳男被甩之後的情緒反應、原本不想追究，但發現吳男偷拍她不雅照，決心提告不忍了，台北地院審結，依3個強制性交罪將吳男合併判刑4年，可上訴。

判決指出，吳男和本案受害女子交往約3年，前年（2020年）9月24日，女方認為彼此不適合、要求分手，吳男深受打擊，隔天晚上約女方談判想挽回，但女方睡著沒赴約，吳男被放鴿子，當晚11點多乾脆找鎖匠直接到女方住處開鎖。

女方被聲響吵醒，心軟讓吳男進屋，委婉解說不想復合的原因，吳男根本不聽，直接撲倒女方性侵得逞，還拿出預先攜帶的按摩棒助興，以為這樣就能取悅女方回心轉意。

女方雖叫喊「不要這樣」並推阻，但發現沒有用，只能任令吳男完事後再下逐客令，不料吳男賴著不走，隔天（26日）上午9點多睡飽後，再度性侵女方得逞，還拿女方屋內一把水果刀揮舞，揚言要殺害女方再自殺。

女方唯恐遭遇不測，忍辱讓吳男完事後離開，但她還來不及搬家躲避，同年10月1日凌晨1點多，吳男藉口送行李箱來借給女方，再次夜闖香閨，並搭配使用按摩棒第3度性侵得逞，且重提殺人再殉情的念頭，自稱在看精神科、有吃藥等。

女方不敢刺激吳男情緒，等到當天上午6點多，用臉書拜託吳男哥哥來把吳男帶走，總算脫困，女方念及彼此舊情、不忍影響吳男前途，原本沒打算追究，不料同月（10月）3日凌晨1點多，吳男突然傳來性侵時偷拍她的下體照，隨即收回。

此舉徹底激怒女方，決心報案提告不忍了，檢警搜索吳男住處，查扣他偷拍女方的不雅畫面，吳男到案都認罪，且有女方租屋處監視畫面佐證，法官認定吳男3次犯行各自獨立，應分論併罰，將吳男所犯3個強制性交罪各判刑3年2月，合併應執行4年徒刑，可上訴。