他謊騙「確診新冠」重症昏迷！女友送包裹露餡　超渣行為曝光

▲大馬女子princessturkk寄包裹給男友卻遭退回，還被告知男友確診，現實卻是男友劈腿。（圖／翻攝自Tiktok）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞一名女子寄包裹給男友卻遭退回，還被告知男友確診新冠肺炎，且現在人還在醫院昏迷中無法探視。這名女子擔心到焦慮症發作，結果某日意外收到包裹送達通知，才發現男友居然謊稱確診，實際上已和前女友復合，還已經準備結婚。

根據《中國報》報導，馬來西亞吉隆坡一名女子的男友考上警察後，前往訓練中心進行為期半年的訓練，而女子在去年底寄出一個包裹送給男友，沒想到包裹被退回郵遞中心，隨後被告知男友確診新冠肺炎，且嚴重到住進醫院陷入昏迷。

這名抖音（Tiktok）帳號為princessturkk的女子被突如其來的消息嚇壞了，這段期間不斷在替男友祈禱，希望他能早日甦醒，這段期間也有許多網友留言鼓勵她，「我太害怕了，加上還有寫畢業論文的壓力，導致我的焦慮症發作，雙手都會不自覺顫抖。」

original sound - princess @princessturkk the update that you’ve all been waiting for. like i said, never take covid as a joke, but apparently you did. no one deserves to be treated the way i got treated & i pray NO ONE will go through what i went through. wasted too many tears bcs of this while struggling to finish my thesis. now he blocked my number without any explanation of why he treated me like that, why he made up stories about being positive covid, & even deleted all the conversation. semoga naik #fyp

結果1月時本該要退回給她的包裹，居然又成功送出，她一開始以為搞錯了，打電話去問才發現，收件人居然就是男友本人。她開心地發訊息給男友，恭喜男友康復出院，沒想到居然得知另一項震驚的事實。

原來她的男友根本沒有確診新冠肺炎，這段時間男友持續和前女友聯繫，而且兩人早已復合並準備結婚。出乎意料的劇情，也讓支持女子的網友痛批，她的「前男友」根本是渣男，女子則說，「我沒把染疫當作玩笑，但顯然你是，祈禱不會有人遭遇同樣的事。」