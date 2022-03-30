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台南改善積水發揮成效整治率64％　有待今年雨季驗證

▲水利局指出，2021年度積淹水點位有86處，其中82處已改善完成，待今年度降雨事件驗證改善情形，4處持續追蹤工程進度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲水利局指出，2021年度積淹水點位有86處，其中82處已改善完成，待今年度降雨事件驗證改善情形，4處持續追蹤工程進度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受極端氣候影響，台南市在強降雨下仍有積淹水的風險！但在中央及地方合作下，改善易積水地區已逐步發揮成效，市管區域排水共163條，長度約634公里，整治率64％，包括已完成將軍溪排水、麻豆排水及埤頭排水全段治理；菁寮排水、下茄苳排水、岸內排水、鹽水排水等持續進行系統性治理；雨水下水道建設長度約738公里，普及率約為80％全國第2。

氣候變遷及全球暖化影響，短延時強降雨頻率增，易遇雨成災，29日台南市長黃偉哲主持第535次市政會議，通過備查水利局陳報「2022年汛期前防汛準備報告」。黃偉哲表示，台南佔全國易淹水面積的十分之三，對於治水跟防洪有特別特別急迫的需求。

▲水利局指出，2021年度積淹水點位有86處，其中82處已改善完成，待今年度降雨事件驗證改善情形，4處持續追蹤工程進度。（圖／記者林悅翻攝，下同）
黃偉哲進一步指出，台南治水有兩重點，首先是治理河川以及大排，讓堤防外的外水，可以順利流入海；內水在水門關閉之後，就可以用強力的抽排，把它抽入排水、大排裡面。黃偉哲強調，治水是一個費力的工作，但是不做不行，因為將對社區的淹水產生衝擊。

第二個重點則是雨水下水道，黃偉哲表示，清淤通順、通暢很重要。至於2021年的80幾處淹水處，雖然跟歷年相比，在同樣的雨量標準下已經大幅降低，但是還是必須要努力再降低，因為「沒有最好只有更好」。

▲水利局指出，2021年度積淹水點位有86處，其中82處已改善完成，待今年度降雨事件驗證改善情形，4處持續追蹤工程進度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局指出，2021年度積淹水點位有86處，其中82處已改善完成，待今年度降雨事件驗證改善情形，4處持續追蹤工程進度。因應汛期，3月15日前完成全市水利建造物(區排、水門、抽水站、滯洪池、分洪設施等)檢查，無立即改善案件；其它改善案件有17件，已列入相關計畫或開口契約內辦理改善。

水利局表示，盤點轄內河川、區域排水、市場排水、雨水下水道、側溝等瓶頸段及須疏濬地點，汛期(4月30日)前完成疏濬。其中雨水下水道建設長度約738公里，近10年，由內政部營建署補助辦理，早期建設之雨水下水道縱走普查體檢，已完成683公里檢視長度，縱走整體檢視率約94％。

水利局說明，防汛整備內容如下，59座抽水站(220台機組、抽水量約654cms)3/15已完成檢查，有1座撈汙機無法運作，預計5月中下旬完成改善，現以人工手動撈污方式處理)，餘皆正常；2374座水閘門3月15日已完成檢查，均正常無異狀；老舊機組及水閘門更新1.永康分洪抽水站(更新2台抽水機組，抽水量共8cms)2.田厝抽水站(更新2台抽水機組，抽水量共9cms)3.老舊閘門整修2處(七股14號、19號)。

▲水利局指出，2021年度積淹水點位有86處，其中82處已改善完成，待今年度降雨事件驗證改善情形，4處持續追蹤工程進度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市轄461台移動式抽水機，已預佈418台於易積淹水潛勢區，43台機動機組，因應緊急調度支援需求。其中三爺溪各支線排水堤後設置52部抽水機及6座抽水站，總抽水量約130cms，約15秒可抽光一個標準游泳池的水量。又，麻豆區埤頭里(小埤社區)預佈21部抽水機，總抽水量約12.4cms，加速內水退水時間。

台南市轄內滯洪池57座(含經發局、工業局、南科管理局等)，累計總滯洪量約1,000萬噸，辦理巡檢中。其中水利局轄管17座滯洪池(滯洪容量約384萬噸)，已於3/15前完成全面性巡檢閘門、溢流堰，確保無阻塞、正常運作。

佈設於易積淹水處的淹水感測器(271處)、水位站(97站)、雨量站(31站)及CCTV（68站）等水情監測設備，正辦理巡檢作業及確認功能狀態，可提前於4月20日完成巡檢修，以利災中即時監控及災情查證，加快決策與應變時效。

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