　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

大老闆聯盟力邀百萬點擊「二星兄弟」結合喜劇之王周星馳！搞笑創意竄起銷售量

▲▼大老闆聯盟,二星兄弟,PP 波瑟楓妮,石墨烯腰夾,護膝。（圖／品牌提供）

 【企劃特輯】

三立電視台每週日晚上黃金熱門十點檔「大老闆聯盟」，於5月1號節目播出時創下驚人佳績；首次結合網路高人氣直播主「二星兄弟」在節目上介紹「PP 波瑟楓妮」石墨烯腰夾，以打泰拳無厘頭搞笑風格方式吸引黃子佼、詹子晴及電視購物專家眼球注意，不僅在節目上首次公開介紹白沙屯媽祖同意聯名「PP 波瑟楓妮」石墨烯腰夾及護膝商品之外，此話題更創下網友熱搜話題關鍵字之一，也帶動了大老闆聯盟電商平台銷售量！讓綜藝節目結合電商平台型式創下新商機。

▲▼大老闆聯盟,二星兄弟,PP 波瑟楓妮,石墨烯腰夾,護膝。（圖／品牌提供）

▲業者到拱天宮擲筊獲得白沙屯媽祖聯名同意。【白沙屯腰夾優惠組】

電商綜藝節目IP新玩法　年輕人瘋追隨-大老闆聯盟

三立電視台-大老闆聯盟，突破電視綜藝圈有史以來全面性改革，成功結合了藝人、網紅、直播主及電商多元化結合，短短不到1年打造電商綜藝節目IP新玩法！時下年輕人不僅追隨節目播出商機更追隨「大老闆聯盟官方唯一電商平台」，大老闆聯盟電商平台每日已創下數千人，每月已高達10萬人口數進站購買最新商品；其中以白沙屯媽祖指定聯名「PP 波瑟楓妮」石墨烯腰夾及護膝創下數萬件的銷售量。

▲▼大老闆聯盟,二星兄弟,PP 波瑟楓妮,石墨烯腰夾,護膝。（圖／品牌提供）

【白沙屯護膝優惠組】

超能石墨烯Ｘ彈力磁石條　加速腰腹脂肪代謝　全新2.0版本效果更全面

醫療級的石墨烯腰夾可以帶來的高遠紅外線共振、提升循環代謝外，降低發炎疼痛、減緩婦科問題，應用治療的效果非常優異廣泛；加速腰腹部的脂肪消耗代謝，使用4~12周的患者，腰圍平均縮小了三吋，針對腰腹部肥胖者，有很好的減重瘦身的效果。另外，業者還設計了「彈力磁石條」，是針對22種腰腹疾病量身打造，透過對應腰部穴位加壓後與石墨烯效果加乘後，會產生高能量微電流釋放負離子，達到針灸電療、舒緩腰部的效果，對腰部痠痛、脊椎不適的部位的有很好的改善效果；對長時間繞境的信眾腰部再多了一層保護，堪稱「腰夾界超強神器」！

▲▼大老闆聯盟,二星兄弟,PP 波瑟楓妮,石墨烯腰夾,護膝。（圖／品牌提供）

▲石墨烯的高遠紅外線共振、提升循環代謝外，加上對腰部穴位加壓的「彈力磁石條」堪稱腰夾界超強神器。【EHS東森購物特惠組】

▲▼大老闆聯盟,二星兄弟,PP 波瑟楓妮,石墨烯腰夾,護膝。（圖／品牌提供）

▲這款石墨烯腰夾擁有多種功能，讓藝人高群、貝蒂、趙心妍也都相當推薦。

「石墨烯護膝」榮獲第一等級醫療器材許可證　全方位保護、減少關節負擔

傳統護膝只能支撐關節，但透過台灣高科技紡織技術將石墨烯導入置紗線，製作成身體護具，這種新型的石墨烯護膝，包覆性強但舒適不緊繃，延展性佳也輕便好穿戴，除了提供關節穩固的支撐及穩定性，透過石墨烯成分，與皮膚接觸後可產生遠紅外線，讓關節能適當的保溫蓄熱、幫助循環，減輕行走、運動時的負擔，且通過衛福部第一等級醫療器材許可證，對於需要長時間步行、快走的活動，有非常好的保護效果。

▲▼大老闆聯盟,二星兄弟,PP 波瑟楓妮,石墨烯腰夾,護膝。（圖／品牌提供）

▲▼大老闆聯盟,二星兄弟,PP 波瑟楓妮,石墨烯腰夾,護膝。（圖／品牌提供）

▲▼大老闆聯盟,二星兄弟,PP 波瑟楓妮,石墨烯腰夾,護膝。（圖／品牌提供）

「白沙屯媽祖」指定款哪裡買? 
●官網腰夾優惠組：https://chshop.work/2uFHP
●官網護膝優惠組：https://chshop.work/11p2N
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/3JXvY
●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL 
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/tOi-RWjteTc
 

►背這咖「法棍包」讓妳一秒變超模

ET快訊
男扶2醉女被質疑撿屍！　真相竟是中了陷阱
高雄醫性侵女病患！　耳邊低語「用嘴讓妳高潮」：水好多
快訊／最強校花簡廷芮宣布懷二胎！　驗孕「結果二條線」嚇呆
鍾明軒開心宣布「我買狗咯」！　嗆：領養代替購買＝情緒勒索
新北確診產婦「母嬰」雙亡！年僅20歲懷孕7個月　打過一劑疫苗
隔離收台中防疫包　一字排開驚見「賣到缺貨2物資」：超佛
李沛旭突PO「下半身隆起照」　自拍露骨照外洩
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

眾多資深藝人指定使用　媽媽瘦腰就靠「這款」了！

獲媽祖「聖杯」同意！PP石墨烯聯名白沙屯繞境護信眾

大老闆聯盟力邀百萬點擊「二星兄弟」結合喜劇之王周星馳！搞笑創意竄起銷售量

測過都說準！「線上靈籤」指點迷津　教智慧除蟲妙招

超商獨家4款麻膳堂新品！麻辣排骨炒飯超香　椒麻烤飯糰有滿滿肉片

永慶房屋加強防疫　推「我三劑你安心」疫苗標識

還在為防疫備品苦惱？　網購15款「防疫包、蔬菜箱」內容一次看

【廣編】肯德基讓媽媽更放心　防疫食光三部曲同祭優惠方案

【廣編】母親節限時優惠！桂格滴雞精多通路買二送一　現省超過千元

【廣編】疫情下歡度母親節　Global Mall加碼祭外帶餐飲優惠6折起

60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》

休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

瑪莎惡少看守所吃得好　被害母怒：變得白又胖

【Fred吃上癮】愛心早餐第一首選！炭烤豬排總匯三明治

【Fred吃上癮】清冰箱換季料理！麻辣鍋底乾拌滷味

【Fred吃上癮】Taco Tuesday！星期二的豐盛！墨西哥辣味豬五花

選舉造勢里民太熱情！　「激動毛鐵粉」追車歡迎

小貓睡太熟被奴才捉弄　 「滿肚娃娃」竟沒感覺！

大老闆聯盟力邀百萬點擊「二星兄弟」結合喜劇之王周星馳！搞笑創意竄起銷售量

測過都說準！「線上靈籤」指點迷津　教智慧除蟲妙招

超商獨家4款麻膳堂新品！麻辣排骨炒飯超香　椒麻烤飯糰有滿滿肉片

永慶房屋加強防疫　推「我三劑你安心」疫苗標識

還在為防疫備品苦惱？　網購15款「防疫包、蔬菜箱」內容一次看

【廣編】肯德基讓媽媽更放心　防疫食光三部曲同祭優惠方案

【廣編】母親節限時優惠！桂格滴雞精多通路買二送一　現省超過千元

【廣編】疫情下歡度母親節　Global Mall加碼祭外帶餐飲優惠6折起

拿鐵買2送2！超商「母親節咖啡優惠」一次看　還有美式第3杯0元喝

19天限時吃！超狂「豆香炸雞波堤堡」來了　每店每日只賣15顆

唐西奇、布朗森G3合砍54分射太陽　保羅生日罕見7失誤

驅逐「瘋邦」惹爭議　裁判發聲明致歉

奧運金牌戰主審　紀華文達成中職2千場執法

哥嫂直播賺翻　她工作拒接姪子遭嗆「台大又怎樣」：能賺多少？

大谷翔平打擊熄火貢獻1打點　天使3比0完封國民

嚴藝文租房20年人生首買房！　翻新老屋任性「把客廳改成工作室」

孩子居家隔離3＋4！　上課時間「爆炸頭亂毛」倒沙發睡到打呼超吵

「見證蔡英文非常有力的領導」　小倉將信：我要表達最深敬意

母親節怎麼過？　高雄大學調查：「排隊買快篩劑送媽媽」排第8

抽獎得玻尿酸禮盒「上網轉賣」　盜用3張官網照片挨告下場曝

畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外連結」　網：不去賓館怕留足跡？

消費熱門新聞

母親節送家電好禮！大同滿額抽購物金、換限量電鍋盒玩

限定優惠！全聯週六鳳梨買1送1

賣場驚見日本巨大純米瓶

超商限時「咖啡買6送6」明天開搶！

49元爽吃！超商「6款夏季涼麵」回歸

4大超商「母親節咖啡優惠」懶人包

早鳥報稅刷「指定卡」　賺到滿滿小確幸

超狂「豆香炸雞波堤堡」只賣19天！

說不出口的感謝用「愛的翻譯機」傳遞

麥當勞限時28天「飲料買1送1」！

頭皮初老20歲就開始？醫師揭養髮關鍵

愛買10門市明開賣「家用快篩」！

排骨炒飯超香！超商獨家4款麻膳堂新品

屈臣氏、康是美快篩最新補貨資訊

更多熱門

相關新聞

獲媽祖「聖杯」同意！PP石墨烯聯名白沙屯繞境護信眾

獲媽祖「聖杯」同意！PP石墨烯聯名白沙屯繞境護信眾

苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香活動，預計5月20日凌晨起駕出發、5月22日到北港，5月27日下午回宮，全程8天7夜。進香期間總是充滿驚奇與神蹟不斷，許多想要聯名的品牌也必需「擲茭」請示，媽祖同意後，才有資格得到聯名；而今年，PP石墨烯護膝和腰夾得到了媽祖給的「聖杯」，成為今年聯名的商品。

銀纖維內褲5件組29900元→2970元

銀纖維內褲5件組29900元→2970元

天冷腰骨「頂叩叩」　醫生籲：千萬別忽略

天冷腰骨「頂叩叩」　醫生籲：千萬別忽略

Lulu、阿松《大老闆聯盟》1季換人！　黃子佼搭檔丫頭

Lulu、阿松《大老闆聯盟》1季換人！　黃子佼搭檔丫頭

米克斯剃完毛「腳纏繃帶」等散步

米克斯剃完毛「腳纏繃帶」等散步

關鍵字：

大老闆聯盟二星兄弟PP 波瑟楓妮石墨烯腰夾護膝

讀者迴響

熱門新聞

跟跳劉畊宏健身操！女粉身材變化網羨炸

高雄20歲女確診被旅館趕出！台南街頭攔警車求救

郁方580萬奧迪「二手價68萬」2天內賣掉

新北確診孕婦高燒昏迷！搶救3天今晨逝世　胎兒昨不治　

她頭破竟被護理師脫衣揉胸！醫院付45萬封口費

19歲妹喜嫁矮個大叔！　新郎1特長秒贏眾普男

賀瓏台上突脫稿遭警告！

她暈船愛上炮友　在「保險套戳洞」遭判6個月

媽告別式在母親節前夕！陳志強低頭「看最後一面」忍淚

美廉社「快篩劑開賣了」一人限購5劑！

她喉嚨痛炸「自費PCR、快篩都陰」　真相哭了

婚後秒變勞碌命3星座女公開！

國道閃車失控撞護欄　妻子拋飛慘死

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

網紅揭勾惡雙標黑歷史酸爆：戴著面具的黃安

更多

最夯影音

更多
60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》

60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》
休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

瑪莎惡少看守所吃得好　被害母怒：變得白又胖

瑪莎惡少看守所吃得好　被害母怒：變得白又胖

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面