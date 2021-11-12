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天冷腰骨「頂叩叩」　醫生籲：千萬不能忽略身體訊息

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【企劃特輯】

隨著天氣變化越來越冷時，腰痠背痛的人就越來越多，除了工作需搬重物、腰部曾受過傷、年紀增長造成脊椎退化的問題外，許多年輕人因上班長期久坐、久站，腰背長時間保持一個姿勢、運動量不足，就會容易出現腰痠背痛的現象。其實很多人在初期早有輕微腰酸背痛的警訊，但很多民眾沒有自覺，時間久了可能出現腰痛牽引腳酸、腳麻、走不動的問題，還以為是膝蓋、骨質疏鬆出問題，等到造成骨刺、椎間盤突出等問題時，才發現原來是因為下背部的肌肉、韌帶等組織積累成慢性損傷；專業醫師表示，千萬不能忽略身體給你的訊息，脊椎疾病沒有不可逆，及早保養才能恢復！

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▲長期久坐、久站，腰背長時間保持一個姿勢、運動量不足，就會容易出現腰痠背痛的現象。【官方優惠組】

日常生活的救星「HSG石墨烯腰夾+磁石」 效果更具全方位

其實很多人在初期早有輕微腰酸背痛的警訊，但很多民眾沒有自覺，時間久了可能出現腳酸、腳麻、走不動，還以為是膝蓋、骨質疏鬆出問題，等到造成骨刺、椎間盤突出等問題時，才發現原來是因為下背部的肌肉、韌帶等組織積累成慢性損傷，導致脊椎退化而引起的病變；「腰夾」因為具有雕塑、支撐、舒緩和保護腰部的功能，日常生活中就成為了許多人的救星；2021年已經有業者研發出「HSG石墨烯腰夾+磁石」，讓腰夾不再只有雕塑、保護腰部的功能而已，有了全新突破，效果更全方位！

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▲「腰夾」因為具有雕塑、支撐、舒緩和保護腰部的功能，日常生活中成為了許多人的救星。【東森購物優惠組】

石墨烯能提升循環代謝 不怕天冷也能達成持續運動、燃燒脂肪的效果

「石墨烯」這個21世紀最受矚目的材料，在經過諾貝爾物理學獎的認證後立刻以黑馬之姿在全世界一炮而紅，成為各產業搶著使用的黑科技！它在各領域都被積極運用，更開啟了醫療保健的新紀元！因為石墨烯具有高傳導性，導熱性、導電性、韌性都極佳，當這個成份放進「腰夾」時，就能夠啟動高遠紅外線產生共振，提升循環代謝，就連冬天也不怕冷，對需要護腰、護脊椎的人來說是保健救星；一般人在日常生活中透過石墨烯幫助達成持續運動、燃燒脂肪的效果！

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▲兩位英國曼徹斯特大學物理學家獲得諾貝爾物理學獎，開啟新一波的醫療保健新紀元。

超能石墨烯Ｘ彈力磁石條　全新2.0版本效果更全面

這款特殊的腰帶所使用的材質是全新的「HSG石墨烯」材料，釋放出高能量的遠紅外線波與人體的分子產生共振，穿透皮下燃燒脂肪、增加循環，配戴20分鐘以上消耗的卡路里相當於3倍的爆汗效果，加上它高傳導性的特色，能夠在5分鐘就感受全身血流被帶動，這樣的活化也有助於淋巴連結循環、有效改善血氧低酸麻，也因為帶動了全身的循環、提高體溫，冬天再也不怕冷；除了原有的諾貝爾認證的黑科技材料「石墨烯」外，針對22種一般常見的腰腹疾病量身打造，加上了對腰部穴位加壓的「彈力磁石條」，透過對應腰部穴位加壓與石墨烯效果加乘後，高能量微電流釋放負離子，能夠達到「熱灸電療」的效果，讓腰部得到舒緩，深受腰疾所苦的人也不必辛苦地跑復健診所，堪稱「腰夾界超強神器」！

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石墨烯界的領航者「PP波瑟楓妮」
「HSG石墨烯X磁石」全新2.0版本石墨烯腰夾哪裡買？
●官方優惠組：https://yunjihui.tw/aj74a
※五倍券官網貨到付款也可使用唷！
●東森購物優惠組：https://chshop.work/PDVMp

●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●客服電話：0800-200-173、0800-520-367

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

https://youtu.be/qQlimLTgT44

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石墨烯腰夾脊椎

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