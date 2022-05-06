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還在為防疫備品苦惱？　網購15款「防疫包、蔬菜箱」內容一次看

▲▼口罩,酒精,乾洗手,防疫,消毒。（圖／翻攝自pixabay）

▲隨著隔離與確診人數不斷增加，除了每天日常必備的酒精、口罩，民生用品、零食、防疫包等買氣在近期也有顯著成長，不少人提前做好準備，以免臨時被通知居隔而措手不及。（圖／翻攝自pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

全台疫情持續延燒，居家隔離、居家照護或自主防疫的人數不斷攀升，其中有確診者分享自己的居隔必備清單，告訴大家如何提前因應以備不時之需，而現在網購平台多有開設防疫專區，不用岀門就能取得物資與防疫用品，也紛紛推出防疫包，像是買一箱就備齊食品、個人及家用清潔、保健品，同時也續推去年爆夯的蔬菜箱。以下就整理5大平台推出的防疫包、蔬菜箱作為參考。

東森購物網
除了成立防疫專區，另特別推出防疫關懷包，內含料理包、泡麵、零食、飲料、保健品、衛生紙、洗衣精及消毒濕巾等，從個人防護到居家清潔應有盡有，共有「5日防疫包」、「10日防疫包」兩款供挑選，分別特價1,190元、2,050元，讓消費者透過網路安心採買，一次把民生物資送到家，還可再享東森幣10%折抵。

熊媽媽買菜網
防疫特輯專區提供多款蔬菜箱、防疫箱，並祭出超殺優惠，雙北滿499免運最快3小時到貨，全台單一溫層699元免運宅配送到家。超值組合像是「營養滿滿防疫超值組合」以肉品類為主，包含金園排骨、豐禾鮮物格陵蘭比目魚、臺安醫院鮮蔬珍穀輕食組；產地直送「防疫蔬菜箱」包括新鮮蔬菜、根莖瓜果類、菇類、辛香調味類蔬菜。

另有料理包搭配雞蛋、紅心地瓜的「料理之王防疫必備組合」，也有搭配氣泡飲、日光米、墨西哥餅皮、冷凍四色花椰菜、萬歲牌堅果補給隨行包等不同組合的選擇，滿足無接觸採買需求，宅家抗疫期間能料理出不同菜色。

▲最快3小時到貨　熊媽媽單一溫層全台699免運。（圖／熊媽媽買菜網提供）

▲產地直送「防疫蔬菜箱」，原價550元，優惠價450元。（圖／熊媽媽買菜網提供）

PChome 24h購物
觀察近期宅家自煮風氣再起，帶動蔬菜箱銷售成長，在居家食材選擇上，推薦熱門商品如「永齡有機 有機蔬菜水果組合」使用壓差預冷技術，使蔬菜保持新鮮，一包份量達營養師建議的攝取量；以及「鄰家鮮生 免運豐春蔬菜箱」，每箱內有11種蔬果，並加贈大武山樂禮冷藏鮮蛋，在疫情非常時期採取無接觸式配送，讓消費者在家網購蔬菜安心享用。

PChome 24h購物精選永齡有機 有機蔬菜水果組合（圖／PChome 24h購物提供）

▲永齡有機 有機蔬菜水果組合，原價1,020元，即日起～5/31特價820元。（圖／PChome 24h購物提供）

momo購物網
針對儲備糧食、自身清潔、環境除菌、加強保健4大需求，集結防疫備品推出4款防疫包，「食品關懷箱」內含土豆麵筋罐頭、豆奶、麵條、泡麵及餅乾；「蜜妮獨家防疫包」以個人清潔為主，包括抗菌洗手慕斯及沐浴乳、洗面乳；「防疫清潔用品組」一次備齊抑菌噴霧、酒精濕紙巾、地板除菌清潔液；「居家工作必備防護組」則有維生素、B群、葉黃素。從屯糧到清潔，提供防疫備援。

momo防疫包「防疫清潔用品組」（圖／momo購物網提供）

▲「防疫清潔用品組」防疫照護價499元。（圖／momo購物網提供）

樂天市場
精選了4款隔離防疫包，海鮮防疫箱有魚有蝦，多種組合搭配，在家隔離也能吃到美味海鮮；防疫水果箱包含黃金奇異果、屏東金鑽鳳梨、鳳梨釋迦、美國富士等水果，幫身體補充維他命C；居家防疫箱-高鈣麵條使用九種天然穀物，低卡無負擔，內容物還有蛋黃米棒；「日本Joypet」防疫懶人包則是集結洗毛精、消臭液、乾洗巾，照顧家中毛小孩，讓牠們的毛髮及肌膚保持潔淨。

樂天市場精選防疫組合包（圖／樂天市場提供）

▲毛小孩也有專用的防疫組合包。（圖／樂天市場提供）

►這台899元的小機器，讓你立刻有「光滑嫩肌」！

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關鍵字：

網購防疫包蔬菜箱居家隔離防疫品

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