快訊／考量余苑綺健康狀況　余天聲明退出民進新北黨部主委選舉

▲民進黨立委余天。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨黨職選舉本月22日登場，湧言會的新北市黨部主委何博文宣布爭取連任，正國會民進黨立委余天日前也表態參選，並受訪稱耳聞何在內部會議擺不平執評委，因此決定跳出來承擔，不過，余天6日下午透過臉書宣布，由於女兒余苑綺的健康狀況，與妻子李亞萍商量之後，決定退出新北市主委黨職選舉。

余天今天透過臉書發布退選聲明表示，因為家庭因素，將退出角逐民進黨新北市主委的競選，「非常抱歉！由於家裡孩子的健康狀況，跟太太亞萍商量之後，反覆思考後，決定退出新北市主委黨職選舉。很多朋友從新聞得知綺綺的病況，紛紛捎來訊息問候，很感謝大家的關心，這是所有父母都不願遇到的事情，我們夫妻必須投入更多的心力照顧孩子的身體，勇敢面對」。

余天表示，儘管他有心再次投入黨務，為大家服務，但是計畫趕不上變化，黨職選舉需要投入大量精力與時間，而假若未來能當選，還有許多行政事務需要全心參與，他力有未逮。他坦言，這個決定並不容易，對黨內的夥伴感到抱歉，我不願因為厝裡的事，耽誤民進黨重要的地方事務，因此才決定退出此次選舉。

余天說，非常感謝這段時間稍來慰問的朋友，政治是一時的，朋友是一輩子的，由衷感謝各位的情義，也感謝這幾天與我深談，並且願意支持我做這個決定的正國會及黨內成員，這個突然的決定可能造成大家的困擾，但是各位兄弟姊妹們的體諒與關心，他們全家會一輩子放在心裡。

余天並指，他在4月11日宣佈參選時曾說，他是為團結民進黨而參選，也希望扮演團結地方的關鍵力量，「既然此次主委只有我與現任主委何博文登記參選，那麼我退出之後，也會秉持團結的精神，全力來支持博文連任新北市黨部主委。這個團結合作的想法，也得到正國會要員的認同與支持，我感到安慰」。