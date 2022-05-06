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【廣編】疫情下歡度母親節　Global Mall加碼祭外帶餐飲優惠6折起

【廣編特輯】

疫情下歡度母親節　Global Mall加碼祭外帶餐飲優惠6折起 （圖／業者提供）

▲Global Mall搶攻最後一波母親節商機，主攻外帶餐優惠6折起，以中式餐點、4～6人份最受歡迎。

圖、文／Global Mall提供

本週日就是母親節，Global Mall祭出最後一波超值優惠，因疫情升溫，看準外帶餐飲業績持續增長，主攻外帶餐優惠6折起之外，新北中和「MO-MO-PARADISE」、桃園A19「咖哩樹」即日起全新登場，推買一送一、憑小黃卡4人同行1人免費、1元超值加購等，也提供內用或外帶選擇。　

針對尚未購買母親節禮物的消費者，祭出三大倒數回饋，除了刷Global Mall聯名卡消費滿3,000元送200元滿額贈，還加碼行動支付回饋，為百貨獨家，即日起至5月15日持玉山Wallet消費付款，即可使用紅利點數折抵，享每10點折抵1元（活動期間後為每20點紅利點數折抵1元），最高折抵100%。因應今年母親節檔期以3C、家電最熱銷，業績成長超過一成，包括筆電、大型家電如冰箱、大型電視機、家庭音響等，新北中和祭出健康器材、家電指定專門店消費滿10,000元送1,000元，趁折扣優惠為媽媽打造舒適居家空間。

此外，Global Mall桃園A19還有「母親節奇異三重好康」，至桃園A19喜樂時代影城「看奇異博士2兌換奇異果」，名字裡有奇或異（同音即可）任一字再送300元購物金，購買奇異博士2電影票，還送beard papa's桃園A19獨家新品「白胖胖霜淇淋」系列半價優惠卷乙張。

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