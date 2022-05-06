拿鐵買2送2！超商「母親節咖啡優惠」一次看　還有美式第3杯0元喝

▲4大超商母親節咖啡優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

上班族這周繼續囤！《ETtoday新聞雲》整理4大超商祭出的「母親節限定咖啡優惠」，像是7-11有5大CITY系列指定飲品買5送2，全家今（6）日也推限時1天單品美式、拿鐵買6送6，加碼整個5月於外送平台下單還享買2送1小確幸，通通不能放過。

▲7-11連3天開囤「5大CITY系列指定飲品買5送2」。

●7-11

7-11即日起至5月8日於 OPEN POINT APP行動隨時取推出「5大CITY系列指定飲品買5送2」優惠，品項包括CITY CAFE大杯濃萃美式咖啡、CITY PRIMA精品美式咖啡、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵咖啡、CITY TEA現萃茶統一布丁奶茶及CITY TEA現萃茶冰燕麥奶茶，兌換期限至6月30日止。

●全家

全家今（6）日每月限定好咖日搶先祭出「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯、大杯）買6送6」優惠，並開放寄杯、冷熱互換，每人限購1組，兌換期限至11月30日，加碼還有「Let’s Café罐裝咖啡（咖啡拿鐵、單品曼特寧黑咖啡）買6送6」以及「極鬆餅買6送3」，每人同樣限買1組，可兌換至8月31日，上午10時起於APP中的「隨買跨店取」開搶。

加碼於5月每周五、六、日推出「Let’s Café大杯經典／經典特濃系列咖啡第3杯0元喝」優惠，等於買2送1，就是要讓咖啡控假日也能領一波小確幸，提醒須使用foodpanda下單才想優惠。

●OK mart

OK mart即日起至5月8日於全門市祭出「大杯莊園級美式、拿鐵買2送2」優惠，加碼至6月1日前有指定餅乾、茶、運動補給飲料等第2件6折起小確幸。

●萊爾富

萊爾富即日起至5月31日祭出「Hi Café4大新品嚐鮮價喝」，有檸檬美式咖啡、檸檬氣泡咖啡、柚香美式咖啡以及柚香氣泡咖啡，用59元嚐鮮價就能喝到；另至5月10日前，UCC職人冰咖啡（無糖／加糖） 和台塩生技塩咖啡-玫瑰塩（2合1／3合1）加碼可享買1送1優惠。

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