國1南下5車連撞！4大桶液態硫化鈉癱瘓10公里車流　禍首落跑了



▲國道1號今日清晨發生連環追撞車禍，現場一片狼藉，車流回堵了約10公里。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國道1號南下78.7公里處今(6)日早晨發生一起連環車禍，警消抵達現場發現為多部小客車、聯結車的失控車禍，其中還有載運液態硫化鈉儲存桶洩漏。新竹縣消防局派出3車8人前往搶救， 消防人員出水稀釋化學物濃度 ，現場2民眾因車禍受傷，亦由桃園119楊梅分隊送往楊梅天成醫院 。化學物儲槽於10時許從車道移除，恢復車道順暢。

國道警方表示，上午6點多接獲民眾報案，國1南向78公里處發生多車車禍。警方抵達現場，研判是逃逸的A車行駛外側車道時擦撞B小客車，B小客車失控先撞向外側護欄旁的C聯結車，停下後又被後方載著「液態硫化鈉」的D大貨車追撞，D車上的4個硫化納儲存桶翻覆掉落於內側、外側車道，E聯結車也因躲避不及，直接撞上D車。

▲▼現場一片狼藉，翻覆的車輛、掉落的儲存桶，還有破裂流出的液態硫化鈉，工作人員人仰馬翻。





四名駕駛均無酒駕，其中兩名受傷的民眾已被桃園119送往天成醫院救治，因多車追撞，加上化學桶散落物，現場車流大打結，回堵了約10公里。上午10時許，掉落物及車輛陸續移除，才終於恢復通暢。

▲▼工作人員花了3、4個小時才將現場清理完畢，恢復車流暢通。

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