屎在滾！單親媽鬼切3車道下高速公路遭吊駕照　法官撤銷處分

▲台北一名黃姓女子去年行經國道1號時，因突然橫跨三車道下高速公路，遭員警依法舉發吊扣駕照，但黃女表示自己當時腹痛難忍，急欲找廁所，是無奈之下的行為。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台北報導

俗話說「人有三急」，台北一名黃姓女子，去年6月行駛國道一號時，因任意驟變橫跨至少3個車道，還直接將車輛暫停在出口匝道的槽化線上，被國道員警依法舉發，吊扣6個月汽車駕照。黃女不服，提起行政訴訟，主張自己當時因為服用藥物，導致腹絞痛急性腹瀉情形，當時是急著找廁所，無奈之下不慎違規，希望能撤銷處分。而台北地院審理後，認為黃女駕駛雖有不當，但無重大危險駕駛行為，撤銷黃女吊扣駕照之處分。

黃姓女子去年6月上午，駕駛自小客車行駛在國道1號北向33.4公里處，卻突然任意驟變車道，橫跨至少3個車道，還一度停在出口匝道的槽化線上，逼迫其他車輛讓道，被國道員警發現後，依法裁處黃女吊扣駕照半年。

黃女不服，訴願未果後，在提行政訴訟，主張當時自己因腸胃疾病服用藥物，該藥物的副作用便是產生腹絞痛急性腹瀉之情形，案發當時她因突然肚子痛，急著想要下交流道找廁所，才會打方向燈後變換車道下交流道。黃女指出，她開車將近10年，行車謹慎小心，鮮少違反交通規則，加上因為她是單親媽媽，去年疫情升溫，才會改以自行開車的方式返回新竹娘家探望小孩，且她工作性質為業務，汽車是賴以維生的交通工具，這次因身體突然不是不慎違規，希望能撤銷處分，日後她當記取教訓。

新竹監理所則表示，黃女原行駛在內側車道，卻突然開始向右側行駛，並橫跨至少3個車道，均未與各車道之前後方車輛保持安全車距，造成後方來車減速閃避，還一度將車輛停在出口匝道之槽化線上後，顯示右側方向燈繼續往匝道行駛。

監理站指出，儘管黃女主張因身體不適緊急開往交流道口，但黃女為事實明確，不能以此為主張來阻卻違法或免責之正當事由，警方依法舉發無誤。監理站也強調，黃女在去年6月4日和6月25日因腸胃疾病就診，既然黃女對於身體不適情形已有認識，更應採取較為安全的行車模式，如維持行駛在高速公路外側車道，緊急停於路間求援，或儘速駛往交流道出口，並與後方車輛保持車距，以免意外發生，但黃女卻執意在距離與時間補足之情形下，橫跨3車道後跨越槽化線往出口駛去，根本罔顧其他用路人之行車安全，完全就是危害道路安全之行徑。

台北地院勘驗相關採證結果後並參酌黃女開庭證稱，黃女曾指出，去年疫情剛爆發時，她因工作壓力大無法順利如廁，才會去看中醫吃排泄藥物，剛開始吃藥，並不知道藥性，當時是因為突然肚子痛，情急之下才會開始往外切換車道。

法官也同時參照黃女所提供之診斷證明書，認為黃女是因為身體不適有如廁需求，並非基於迫使他車讓道，儘管黃女短時間內接連跨越數個車道，其駕駛行為雖有不當，但並無蛇行或超速等重大危險駕駛行為，亦未造成後方來車有減速閃避不及之情事，監理站所認定之事實處分難認適法，認為黃女請求有據，撤銷處分。全案仍可上訴。