嬌生疫苗血栓風險高　美FDA限縮接種族群！僅開放2種人施打

▲ 美國FDA限縮嬌生新冠疫苗施打族群。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國食品藥物監督管理局（FDA）5日表示，美國藥廠嬌生（Johnson & Johnson）研發的單劑新冠疫苗存在嚴重血栓風險，儘管相當罕見，仍決定嚴格限縮接種族群，僅開放無法取得或不適合其他廠牌疫苗的18歲以上成年人，以及堅持接種嬌生者施打。

《衛報》報導，FDA官員5日聲明宣布，再次研究接種嬌生疫苗後2周內出現危及生命的罕見血栓併血小板低下症候群（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome，TTS）風險數據後，認為有必要限縮接種族群。

聲明指出，美國截至3月18日通報60起接種嬌生後出現TTS的病例，其中9人死亡，平均每施打100萬劑嬌生出現3.23起TTS病例，通報及死亡率偏高。導致民眾接種疫苗後出現TTS的因素目前尚不清楚，且即便即時治療，病情也可能急速惡化，因此決定限縮嬌生疫苗緊急使用授權（EUA）。

嬌生疫苗2021年2月在美國取得授權，開放所有18歲以上民眾接種，但FDA即日起僅允許18歲以上無法取得或不適合其他經授權或批准的疫苗者施打，以及個人堅持接種嬌生者。除嬌生以外，美國目前正使用的3種疫苗包括莫德納及BNT。

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