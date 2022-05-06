　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

嬌生疫苗血栓風險高　美FDA限縮接種族群！僅開放2種人施打

▲▼嬌生疫苗。（圖／路透）

▲ 美國FDA限縮嬌生新冠疫苗施打族群。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國食品藥物監督管理局（FDA）5日表示，美國藥廠嬌生（Johnson & Johnson）研發的單劑新冠疫苗存在嚴重血栓風險，儘管相當罕見，仍決定嚴格限縮接種族群，僅開放無法取得或不適合其他廠牌疫苗的18歲以上成年人，以及堅持接種嬌生者施打。

《衛報》報導，FDA官員5日聲明宣布，再次研究接種嬌生疫苗後2周內出現危及生命的罕見血栓併血小板低下症候群（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome，TTS）風險數據後，認為有必要限縮接種族群。

聲明指出，美國截至3月18日通報60起接種嬌生後出現TTS的病例，其中9人死亡，平均每施打100萬劑嬌生出現3.23起TTS病例，通報及死亡率偏高。導致民眾接種疫苗後出現TTS的因素目前尚不清楚，且即便即時治療，病情也可能急速惡化，因此決定限縮嬌生疫苗緊急使用授權（EUA）。

嬌生疫苗2021年2月在美國取得授權，開放所有18歲以上民眾接種，但FDA即日起僅允許18歲以上無法取得或不適合其他經授權或批准的疫苗者施打，以及個人堅持接種嬌生者。除嬌生以外，美國目前正使用的3種疫苗包括莫德納及BNT。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►這台899元的小機器，讓你立刻有「光滑嫩肌」！

ET快訊
情侶自爆百人斬！相約驗性病　醫驚「菜園茂盛」他秒分手
快訊／桃園+6271創新高　國三5／14起改線上課程
快篩陽=確診要醫師診斷　柯文哲酸中央：有在醫院工作過？
陳時中生氣了！　嗆國民黨「講風涼話」：意見那麼多就來投標
快訊／柯文哲估確診洪峰16到23日間：看起來還可以應付
全聯頭獎Mini cooper得主出爐！　「幸運中獎序號」一
快訊／為了女兒余苑綺　余天退出黨部主委選舉
快訊／台南宣布：國三5／14起改線上教學一週
快訊／國3嚴重追撞！1人慘死　南下全線封閉
快訊／本土+36168！　6縣市病例破千
探索卡地亞名人ICON魅力　互動遊戲藏驚喜
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南非海岸驚現深海巨怪！全長3.5公尺、長滿尖銳利齒　恐怖畫面曝光

變態爸要兒子叼菸　下秒竟「舉AK-47步槍」射爆！驚悚影片瘋傳

撞見7歲女兒「全裸躺床」發現男友是狼　女氣瘋追撞：要殺了他！

南韓單日增2.6萬例！創1月底以來最低　與台灣疫情「出現交叉」

俄證實「首名女兵」死訊！　27歲美艷女軍醫戰死馬力波

嬌生疫苗血栓風險高　美FDA限縮接種族群！僅開放2種人施打

他開投資App嚇傻！暴漲22倍「爽賺9千萬」　卻瞬間反轉GG了

快訊／央視：9月杭州亞運延期舉行　具體日期擇期宣布

基輔驚現無人轎車！他秒「偷走」帶家人逃難　車主1舉動感動全網

罹怪病癱瘓！她遭父母「扔沙發12年」...全身腐爛「融化」座位孤獨死

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

狂租鄉下透天厝種大麻　3嫌撈640萬網購設備露餡

等紅燈後座女友大熱唱　男友尷尬扶額想找洞鑽

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

聰明柯基學主人跛腳！　一拐一拐前進掌握精髓

南非海岸驚現深海巨怪！全長3.5公尺、長滿尖銳利齒　恐怖畫面曝光

變態爸要兒子叼菸　下秒竟「舉AK-47步槍」射爆！驚悚影片瘋傳

撞見7歲女兒「全裸躺床」發現男友是狼　女氣瘋追撞：要殺了他！

南韓單日增2.6萬例！創1月底以來最低　與台灣疫情「出現交叉」

俄證實「首名女兵」死訊！　27歲美艷女軍醫戰死馬力波

嬌生疫苗血栓風險高　美FDA限縮接種族群！僅開放2種人施打

他開投資App嚇傻！暴漲22倍「爽賺9千萬」　卻瞬間反轉GG了

快訊／央視：9月杭州亞運延期舉行　具體日期擇期宣布

基輔驚現無人轎車！他秒「偷走」帶家人逃難　車主1舉動感動全網

罹怪病癱瘓！她遭父母「扔沙發12年」...全身腐爛「融化」座位孤獨死

快訊／陳時中快篩缺貨解方遭批　黃珊珊怒轟：把人民當猴子

南非海岸驚現深海巨怪！全長3.5公尺、長滿尖銳利齒　恐怖畫面曝光

同業慧榮被美商收購　群聯潘建成：產業大洗牌！群聯市占率有望提高

變態爸要兒子叼菸　下秒竟「舉AK-47步槍」射爆！驚悚影片瘋傳

撞見7歲女兒「全裸躺床」發現男友是狼　女氣瘋追撞：要殺了他！

急診醫崩潰了！怒吼保險業「別要求確診者開診斷書」：沒有人力了

明日東亞是今日烏克蘭？　陸外交部痛批「日方為擴武強軍尋藉口」

台北女深夜遛狗又不繫牽繩！害騎士摔斷4根肋骨　賠65萬獲免囚

母親節還是要慶祝！米其林三星餐廳客滿　新開幕Buffet訂位也有9成

下班遇小橘貓露肚慵懶曬太陽　他近看鼻酸...衝回家拿箱子

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

國際熱門新聞

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

即／日本最快本月開放「外國觀光客」入境

美股大跳水！憂Fed擴大升息　道瓊重挫1063點

老公打完壯陽針太大　人妻找律師想離婚

修車工狂壓輪胎6次　下秒炸飛2人當場喪命

普丁與以色列總理通電　罕見親自致歉

女網紅全裸依偎聖樹　峇里島民要關她

她暈船愛上炮友　在「保險套戳洞」遭判6個月

快訊／央視：杭州亞運延期舉行

俄軍聲稱「一夜殲滅600烏克蘭武裝分子」

新冠2年奪1490萬條人命　逼近官方通報3倍

墜船捲入螺旋槳　三寶媽在家人面前被絞死

莫德納可否用於5歲以下　歐盟評估

岸田：不容許武力片面改變台海現狀

更多熱門

相關新聞

快訊／台北市議會又傳議員確診！林世宗染疫　累積8議員確診

快訊／台北市議會又傳議員確診！林世宗染疫　累積8議員確診

新冠肺炎疫情延燒，台北市議會再增一名議員確診，為士林北投區的民進黨籍議員林世宗。累積至今，北市議會已有王欣儀、陳永德、黃郁芬、王閔生、戴錫欽、耿葳、侯漢廷、林世宗等人，目前已有8人確診。

快訊／北市機關瘋買快篩！衛生局59元最便宜　這單位被贊助要價180　

快訊／北市機關瘋買快篩！衛生局59元最便宜　這單位被贊助要價180　

北市匡列竟有2套標準　學生居隔完才發現沒被匡

北市匡列竟有2套標準　學生居隔完才發現沒被匡

越南轉向與病毒共存　國內旅行暫停健康申報

越南轉向與病毒共存　國內旅行暫停健康申報

議員質疑拒開兒童綠色通道　北市：已協調開設兒童防疫門診

議員質疑拒開兒童綠色通道　北市：已協調開設兒童防疫門診

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎美國疫情北美要聞嬌生疫苗

讀者迴響

熱門新聞

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

大S婚後首度露面　「鎖骨新刺青」放閃具俊曄

隋棠確診首發聲！　轟「隱匿不報很缺德」身體狀況曝光

快訊／暴增10死！今本土狂飆3萬6168例、境外增45例

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

瑪莎拉蒂惡少看守所吃養好　竟成胖娃娃

南橫公路「大關山隧道」水泥壁傳卡7人遺體　恐怖原因曝光

前台大醫估：確診高峰「持續到這時」就會下降！4關鍵曝

史上最懶惰3星座！Top 2讓人猜不出

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

安珀赫德淚訴「酒瓶性侵」過程

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

「高登」公司空無一人現場曝光

王世堅砲轟陳時中！　沒超前部署

更多

最夯影音

更多
安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」
白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面