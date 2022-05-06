蘇系雙北議員繳「12中10」成績　蘇貞昌維持新北最大派系

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／政院提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨最近完成雙北市議員初選，「蘇系」繳出「12中10」的成績，成功推出翁震洲、彭莉惠、彭一書三席新人出線，僅有前蘇貞昌競選總部發言人黃韋鈞、挑戰板橋的吳亞蓁不幸落敗；不過，總體而言，行政院長蘇貞昌仍在新北維持住黨內最大派系的優勢。

行政院長蘇貞昌所屬「蘇系」，派系風格不同於其他系統，有團體記者會、派系活動，而是培養重要政治明星後，個別經營人馬，好比蘇貞昌的女兒、立委蘇巧慧、吳秉叡，以及張宏陸等人。

由於是現任閣揆，蘇系團體造勢相對節制，以別於民進黨內如英系、湧言會、正國會或新潮流，都有顯著的團體記者會、舉辦活動；而蘇系本次地方議員選戰，只有在零星選區提出擬參選人，偶爾有造勢活動。

統整「蘇系」本次在雙北市議員的戰績，12席中拿下10席，新北就佔了9席，推出包括：北市（大安文山）王閔生、新北（新店）陳永福、新北（中和）張維倩、新北（淡水）彭莉惠、新北（土樹三鶯）彭一書、新北（新莊）翁震洲、新北（三蘆）邱婷蔚、新北（瑞芳）林裔綺、新北（新莊）何淑峰、新北（三蘆）李余典、新北（板橋）吳亞蓁、新北（林口）黃韋鈞等12人，共有10人成功出線，讓蘇系仍然坐擁新北最大派系，擁有最大的議會版圖，可想而知，未來新北市長候選人，蘇系的意向仍然舉足輕重。

其中，黃韋鈞、吳亞蓁不幸落敗，黃韋鈞過去擔任蘇貞昌競選總部發言人，又有倫敦政經學院碩士的高學歷，從宣布參選以來就勤跑基層，總掛著討長輩歡心的笑容，且從內部民調顯示，他一直維持第二名的優勢，但在最後一刻遭到翻盤。

新北地方人士接受《東森新媒體》記者訪問時分析，同選區的現任議員賴秋媚應該是關鍵，賴秋媚因為受惠婦女保障名額，等於保送過關，這意味這區直接是「湧言會」李宇翔、「蘇系」黃韋鈞的對決戲碼。

該人士說，賴秋媚的動向，勢必影響到李宇翔和黃韋鈞的勝負。他進一步指出，根據民進黨最終民調的結果來觀察，現任的賴秋媚民調竟然輸給李宇翔，而李宇翔卻衝高至第一名，不排除最後幾週賴秋媚應是把自己的部分樁腳讓渡給李宇翔，這確實讓蘇系的操盤措手不及。

至於針對吳亞蓁落馬，板橋地方人士說，吳亞蓁投入僅短短一個月時間，籌備時間不夠，雖然在政壇人緣不錯，但要短時間讓一般民眾熟悉、喊得出名字，仍是極大挑戰。