帥氣反詐劉警官火了！　700多萬人圍觀狂喊「老公好帥」

記者任以芳／綜合報導

大陸山東一名劉警官昨5日直播「反詐騙」宣傳，意外成為百萬網紅，吸引大批粉絲留言「老公」、「帥氣」。最後，劉警官招架不住，回應「感受到了這屆網友的熱情」。一場直播下來，劉警官幫利津派出所增長20多萬粉絲關注，期間最高有700多萬人次加入觀看行列。

陸媒《山東商報》報導稱，這位直播反詐騙劉警官是山東東營利津派出所的一名民警，長相帥氣、形象氣質良好，被長官挑選擔任派出所直播警官。隨之而來，幫助利津派出所增長20多萬粉絲關注。

「我是你們的朋友，劉警官，或者叫我泰山警官。」昨晚8點左右，在山東利津縣鳳凰廣場，劉警官反詐騙直播準時開播，迅速吸引了大量網友觀看，觀看人次不斷往上加，從個位數到上百萬，短短20分鍾時間，直播間觀看人次高達500多萬。

▲山東帥氣劉警官直播宣傳反詐騙，女網友狂喊老公 。（圖／翻攝 YT真相記）

回放影片顯示，劉警官十分正經介紹刷單類詐騙的套路和預防小妙招，但直播螢幕上留言彷彿是「兩個世界」，許多女網友不斷瘋狂寫下「老公」、「你好帥」、「帥氣」。

看到表白的留言，劉警官不為所動，繼續介紹反詐騙招數，後來抵擋不了「歪樓」的留言，開始狂喊，「請大家把全民反詐留在公屏上，請大家....請..。」眼看螢幕刷滿「老公」的問候，劉警官無奈微笑說，「請這屆網友自重。」

不少網友被他的形象吸引過來，直呼「劉警官一說話，我就不知道他說什麼了，光記得看臉了」。當劉警官推薦下大陸反詐騙APP，還有網友「表白」，「怎麼才能把劉警官下載到心裡」。

面對網友的熱情，反詐騙劉警官表示，「感受到了這屆網友的熱情。」

為了提醒大家，劉警官十分盡責的把防詐小妙招打在螢幕上，加深印象。「給任何人轉賬之前先核實對方身份」、「不要給任何不認識的人的帳戶轉帳」。

不少網友看完直播後還是感覺有收穫，並就一些疑問向民警提問。當晚，共計700多萬人次收看直播。