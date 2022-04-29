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《17》虧大了！直播主爽收斗內「公司乾瞪眼」　代儲業者遭通緝

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲《17》懷疑有粉絲購買「寶寶幣」抖內直播主後又刷退，害公司付了直播主酬勞卻收不到錢。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

直播平台《17》日前發現，有粉絲大手筆刷卡抖內給直播主，等直播主換成現金紅利，又馬上刷退信用卡消費，《17》自行調查後，控告余姓、莊姓2名粉絲涉嫌詐騙，但檢警追查發現，2人都是透過網路代儲業者購買抖內金，認為2人犯罪嫌疑不足，29日處分不起訴，另外吳姓代儲業者涉嫌利用《17》系統漏洞詐騙，已被發布通緝。

使用《17》直播的粉絲如果想打賞抖內直播主，並非直接刷卡付錢，而是先購買《17》的「寶寶幣」，直播主獲得「寶寶幣」後，再去向公司分潤計酬，有些粉絲為了省錢，會向手遊玩家一樣，在網路上找代儲業者，以優惠折扣購買「寶寶幣」使用。

余姓和莊姓2名男粉絲，就是透過蝦皮網站找到1名吳姓代儲業者，由2人付款給吳男後，吳男刷自己的信用卡儲直到2人的《17》帳戶內，2人過去1年多，這種方式各抖內了上百萬元，而且大部分都集中在特定2位直播主。

直到日前《17》才發現，依照余姓和莊姓2人抖內的「寶寶幣」，分潤給直播主後，2人的「寶寶幣」信用卡購買紀錄竟然都刷退，等於《17》完全收不到錢，懷疑2人和特定直播主串通詐騙公司。

但2人到案後，拿出自己的刷卡紀錄，證明的確有付錢給代儲業者，用較低季格購買「寶寶幣」，但是他們從來沒有刷退過，《17》也在了解狀況後，對余姓男子撤告，檢察官調查後認為2人犯罪嫌疑不足，另外查出蝦皮網站上的吳姓代購業者，都是透過apple手機刷卡購買「寶寶幣」再刷退，疑似了解《17》系統漏洞，因此依詐欺罪嫌通緝吳男。

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