董明珠接班人23歲美少女孟羽童傳被解僱　本人發聲：還在老實打工呢

記者魏有德／綜合報導

格力電器董事長董明珠欽點的「接班人」孟羽童40天沒有更新個人抖音帳號，甚至在近日傳出已被解僱，引起外界關注。對此，孟羽童昨（2）日更新抖音影片，本人也在留言區親自回應，藉此打破外界傳言，她表示，「好久不更新給大家造成誤會啦，咱們在老老實實打工呢。」

▲格力電器董事長董明珠（圖左）與孟羽童（圖右）。（圖／翻攝孟羽童同微博）

《中新經緯》報導，2021年底，「明珠羽童精選」的帳號在抖音上線，已發佈多個孟羽童為格力電器帶貨的視頻（影片，下同）。截至2022年5月2日，該帳號共有53.7萬粉絲，獲讚54.9萬。孟羽童個人抖音號前一條視頻的發佈時間為2022年3月22日，距5月2日新發視頻時間間隔達40天。

▲孟羽童因參加節目被董明珠賞識，從實習生提拔為秘書。（圖／翻攝孟羽童同微博）

浙江大學畢業的孟羽童為1998年生，年僅23歲，她在《初入職場的我們》節目中獲得董明珠的賞識，成功由實習生轉正成為董明珠的秘書。不久前，二人還手牽手一同現身中國製造業領袖峰會。

▲孟羽童被董明珠欽點要培養成為接班人。（圖／翻攝孟羽童同微博）

董明珠曾表示，格力電器需要無數個敢於去挑戰的人，在《初入職場》節目中，幾個月的相處發現，孟羽童獨立性很強、遇到挫折越挫越勇、勤于思考，「所以想進一步培養她成為第二個董明珠。」這番話也讓孟羽童爆紅，成為不少年輕人追捧的目標。