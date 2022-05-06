快篩陽＝確診「醫憂放久變兩條線難判定」　羅一鈞：明邀醫界討論

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布5月12日起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象可以快篩陽性經醫事人員判定確診，不用經過PCR。不過有醫師擔心判定問題，快篩放太久變成兩條線等疑問，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，相關疑難雜症，明天早上會找醫師公會再來做進一步討論，12號才上路先前會再確認。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲快篩陽即確診！指揮中心調整新冠肺炎病例定義，重申3類人才適用（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，居家隔離對象於3天居家隔離及4天自主防疫或居家檢疫對象於7天檢疫期間使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，應留在家中不可外出，並透過遠距門診醫療(可免費使用 24 小時視訊諮詢「健康益友APP」或聯繫所轄衛生局安排)，請遠距/視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果，個案及醫師對評估陽性結果如達成共識，則由評估確認醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診。

指揮中心進一步說明，確診個案後續將由地方政府衛生局依確診個案分流收治原則，安排於住家居家照護或其他指定處所進行隔離或隔離治療，但民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或有疑義，仍可通知衛生局安排PCR採檢。

指揮中心呼籲，民眾於居家隔離及自主防疫期間或居家檢疫期間如自行快篩陽性，應透過遠距門診醫療，請視訊診療醫師協助評估確認及通報，以利地方衛生局盡速安排居家照護，並由醫護團隊評估提供必要之醫療服務或治療藥物。