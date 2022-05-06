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因應疫情升溫　東港警分局6日啟動分流分組+異地辦公

▲東港警分局6日啟動分流分組、異地辦公 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局6日啟動分流分組、異地辦公 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國內疫情持續拉警報，為因應新冠肺炎疫情日漸升溫，東港警分局為維持勤業務正常運作，於今(6)日正式啟動防疫應變計畫「分流分組」及「異地辦公」作業。

▲東港警分局6日啟動分流分組、異地辦公 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港警方已將外勤單位勤務編排3組，依分組、分時段、分流上班作法，並視轄區疫情狀況，彈性調整因應；另內勤各組人員抽調三分之一人力部屬至警備隊辦公處所，分散風險、減少交叉感染的機率，以確保緊急情況時所有警政勤業務皆能如常運作。

▲東港警分局6日啟動分流分組、異地辦公 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

為了不讓疫情停止機關運作，並兼顧資安管控，東港警分局於去年5月間即由業務組規劃異地辦公處所超前部署，並實地針對公務系統、通訊、資訊設備等進行實地測試備用。

由於近期全台疫情警戒，每日均出現萬人以上確診數，於今天上午8時正式啟動外勤分流分組及內勤異地辦公作業，由各外勤單位所有人員編排成3組執勤(A組日勤、B組夜勤、C組輪休)，另內勤各組先派1-3名同仁前往東港分局警備隊(原大鵬灣派出所)辦公，期能無縫接軌維持公務運作順暢，確保與警察機關聯繫暢通，讓警政勤業務運作不因疫情而停止，確保分局各項勤業務穩定運作。

分局長張世儒表示，超前部署異地辦公之目的是為了降低疫情對機關運作之衝擊，並藉由滾動式檢討發掘問題，進而解決問題，確保機關持續運作，不會因疫情而讓轄區之治安交通安全維護工作因此停擺，要讓轄區居民感到安心，也讓民眾知道防疫沒有法律假期，充分展現維護轄區治安與交通之決心。

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