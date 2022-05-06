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買不到快篩！PTT怒列時間軸「這2年部署了啥？」　鄉民推爆

▲▼快篩實聯制單號可買，有藥局10分鐘賣完，有人乾脆不賣，減少麻煩。（圖／記者鄧木卿攝）

▲很多人買不到快篩試劑。（圖／記者鄧木卿攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著國內疫情加劇，快篩需求量暴增，大票民眾也抱怨根本買不到。而眼下的快篩亂象，勾起過去曾發生的口罩、疫苗問題，讓網友氣得列點撻伐，直呼「認真問！兩年時間到底準備了什麼？」

一名網友在PTT怒指，「四月開始大爆發，到這陣子每天破萬，一開始搶口罩、搶酒精搶、打疫苗，現在則是搶快篩，兩年時間到現在人力不足，1922打多久才打進去，甚至打不進去，除了嘴砲台灣No.1、世界怎麼跟得上台灣，還做了什麼實質有幫助的事嗎？」

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▲▼「口罩實名制」自2月6日上路，今（11）日來到第一週的最後一天。台北市士林區大東藥局。（圖／記者林育綾攝）

▲當初口罩之亂，藥局扛下販售重責，卻也無奈成為眾矢之的。（圖／記者林育綾攝）

無獨有偶，另一名網友則列出時間軸，嘲諷表示「兩年的超前部屬，都看看部屬了些什麼？」

1.沒口罩／我OK你先領、蒸口罩
2.有口罩／排隊亂象、買不到
3.實聯制／花兩年掃這個東西，還花了一堆納稅錢
4.疫苗／打不到疫苗，整天只會謝謝別人，還要民間企業來買
5.隔離政策／7+7、10+4、3+4，讓人超混亂
6.大撒幣／三倍券、五倍券
7.快篩／排隊還是買不到
8.記者會／報數但不準時，之前還拍賣東西

▲鄉民怒列時間軸。（圖／翻攝自PTT）

▲鄉民怒列時間軸。（圖／翻攝自PTT）

這名網友直言，「一路走來都是靠前線醫護人員，跟民眾的自律擋下，實在不知道台灣防疫到底在幹嘛？永遠慢半拍，自傲不聽別人意見，也不參考鄰國相關狀況，整天搞大內宣就好了，這樣搞下去台灣真的會完蛋。」

話題引爆熱論，鄉民紛紛回應，「看好了世界」、「哀～中肯給推」、「反正都是they的問題」、「感謝重點整理」、「身歷其境的我笑不出來啊」、「已經從失望>可悲>荒謬>可笑了」、「兩年了，別國一堆答案給抄還可以煮粥，讚喔」、「每天都笑破肚皮，我不在台灣」。

►一早藥局卡位「幫全家買40劑快篩」　鄰居姨自爆1句！他傻眼了
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▼之前也曾有打不到疫苗的窘況。（圖／ETtoday資料照）

▲桃園市3名幼教女老師上午接種疫苗後出現心悸和頭暈等身體不適。（圖／資料照片）

►這台899元的小機器，讓你立刻有「光滑嫩肌」！

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