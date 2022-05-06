長沙塌樓搜救結束！「共53人遇難」10傷者獲救　市委書記道歉

▲搜救人員救出最後一名生還者。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南長沙的民房倒塌事故結束搜救，累計53人死亡，10人獲救，當中1人尚未脫離危險期，另外9人情況穩定。塌樓事故發生在上週五（4月29日）中午，長沙市望城區一幢8層高民房突然倒塌。直到5月5日0時許，救援人員救出第10名被困者。

6日，湖南長沙居民自建房倒塌事故新聞發佈會舉行。發佈會宣布，長沙居民自建房倒塌事故現場救援工作已經結束。截至 5月6日3時03分，事故現場被困、失聯人員已全部找到，其中獲救10人，遇難53人。

會上，湖南省委常委、長沙市委書記吳桂英表示，極為痛心，無比自責，向全社會作出誠懇道歉。

▲長沙8層民居突然坍塌。（圖／翻攝自新華社）

這起事件發生在29日中午，倒塌的樓房裡面有餐廳、網咖、旅館、麻辣燙店等店家，當時屬於午餐時間，因此樓內人數較多，且受困民眾多是附近長沙醫學院的大學生。目前，長沙市公安局已就案件拘捕9人。

在中共總書記習近平對自建房倒塌事件作出指示後，5月1日下午，大陸住房和城鄉建設部在湖南長沙舉行視訊會議，要求各地認真吸取事故教訓，對存在嚴重安全隱患的經營性自建房，要立即停業，並及時採取有效管控和整治措施，堅決防止倒塌等事故發生。