長沙樓房倒塌一名女性被壓在石塊下還能對話　補充生理食鹽水待援

記者魏有德／綜合報導

長沙醫學院附近的一棟老舊樓房4月29日午餐時間突然垮塌，造成23人受困、39人失聯的嚴重事故，隨著救援黃金72小時的時間越來越近，搜救人員陸續找到8名受困民眾，前7人已順利救出。不過，第8名受困者雖意識清楚可與外界對話，但他的腿部被重物壓住，救援空間狹窄，只能先遞送生理食鹽水維持生命待進一步援助。

▲湖南樓房倒塌事故現場正全力營救第8名受困者。（圖／翻攝央視，下同）

《南方都市報》報導，第8名受困者和第6名被困者基本在同一區域，同樣是4月30日下午被發現。第8名受困者是一名女性。5月1日晚，救援人員已經對第8名受困者進行了生理鹽水補充。目前，這名受困者可以同消防救援力量進行正常對話，她的生命體徵相對比較平穩。由於施救作業面狹窄，現場救援難度依然非常大。

這起樓房倒塌事故發生在長沙望城區金山橋街道金坪社區盤樹灣，與長沙醫學院僅一街之隔，該樓房共6層樓，內有小吃店、電影院及餐廳，除一般民眾，平時也會有學生前往消費。樓房倒塌時，現場冒起沖天的塵灰，磚瓦石礫也堆積兩層樓高，形成救援上的困難。

事故發生後，長沙警方將該樓房吳姓房主和龍姓、任姓、薛姓設計施工負責人逮捕，這4人皆涉嫌重大責任事故罪。此外，湖南湘大工程檢測有限公司對該自建房家庭旅館（4、5、6樓）進行房屋安全鑒定後出具虛假房屋安全鑒定報告，公司法人代表譚某及技術人員寧某、湯某、劉某、龔某等5人涉嫌提供虛假證明文件罪全部予以刑拘。