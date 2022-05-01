　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

長沙8層透天倒塌「疑違規加蓋」！警刑拘屋主等9人　39人仍失聯　

記者鄭思楠／綜合報導

湖南長沙29日發生倒塌事故，一棟透天房屋突然坍塌，導致許多人失聯，事件發生當下因為屬於午餐時間，因此人潮眾多，截至目前仍有39人失聯。此前，陸媒透露，該房屋疑似違規加蓋惹禍。長沙市公安局最新通報稱，已經刑拘屋主、設計施工負責人等9人。

長沙市公安局1日發佈警情通報稱，經查，吳某勇（房主，望城區人）和設計施工負責人龍某愷（望城區人）、任某生（望城區人）、薛某棕（四川樂山人）等4人在該起自建房倒塌事故中涉嫌重大責任事故罪。

▲▼湖南醫學院附近一棟6層樓房突然坍塌。（圖／翻攝自橙柿互動）

▲湖南醫學院附近一棟6層樓房突然坍塌。（圖／翻攝自橙柿互動）

經查，今年4月13日，湖南湘大工程檢測有限公司（法人代表：譚某，公司性質：私營，注冊地：望城區月亮島街道）對該自建房家庭旅館（4、5、6樓）進行房屋安全鑑定後出具虛假房屋安全鑑定報告，公司法人代表譚某及技術人員寧某、湯某、劉某、龔某等5人涉嫌提供虛假證明文件罪。

5月1日，公安機關已對上述9人予以刑事拘留。目前，案件正在進一步辦理中。

此前，當地官方稱，據初步調查，倒塌房屋是居民自建房，共8層，其中1樓為店面，2樓為飯店，3樓為放映咖啡館，4、5、6樓為家庭旅館，7、8樓為自住房，承租房對房屋有不同程度的結構改動。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►豆腐貓砂打折了！奴才們快準備

ET快訊
快訊／富邦逆轉擊敗統一！　終於止住7連敗
快訊／3縣市大雨特報！　越晚越冷下探17度
快訊／北市鷹架整片突倒塌！　磚塊土石噴砸民宅
確診、隔離這樣請不會扣薪！　6張圖看勞工「防疫請假攻略」
連4天破萬！前台大醫「點名2縣市」考慮快篩陽＝確診
開國道「半小時被開35單」！　險噴10萬...法官幫撤30張
蘇貞昌稱全台居隔2萬人　柯文哲直言「數字是假的」
陳時中坦言「染疫存有黑數」：有很多無症狀的人
快訊／增3死！　今本土狂飆1萬6936例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港拖屍案多3人被捕　死者雙腳疑遭「腐蝕性液體燒傷」

長沙8層透天倒塌「疑違規加蓋」！警刑拘屋主等9人　39人仍失聯　

陸愛國社群「帝吧」官微IP竟在台灣！被抓包後又突變香港、日本

短裙空姐下班夜店熱舞！「肉貼多男」影片瘋傳　航空公司正面回應

微博、抖音強制顯示IP位置　大批海外網紅「一夕歸國」！

瘋傳「1100萬人」近期逃離上海　陸鐵路部門闢謠：日均人數僅幾百

跳劉畊宏毽子操突腹痛！12歲妹「輸卵管切除」保命　醫曝健身地雷

上海官方：已有6區完成「社會面清零」　疫情防控取得階段性成效

北京環球影城五一連假關閉！全市4天「禁止內用」全改外賣

上海今增近8千例疫情趨緩　北京確診緩步上升「建4000床方艙」

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

日本小老鼠鑽進販賣機　狂露萌萌臉網笑：29塊？

2愛貓追逐推倒3棟樂高全碎滿地　他尖叫「啊！」太真實...老婆笑瘋

福原愛遭爆懷孕..近照「驚見雙下巴」　宣布減肥！網笑虧：跟著劉畊宏

香港拖屍案多3人被捕　死者雙腳疑遭「腐蝕性液體燒傷」

長沙8層透天倒塌「疑違規加蓋」！警刑拘屋主等9人　39人仍失聯　

陸愛國社群「帝吧」官微IP竟在台灣！被抓包後又突變香港、日本

短裙空姐下班夜店熱舞！「肉貼多男」影片瘋傳　航空公司正面回應

微博、抖音強制顯示IP位置　大批海外網紅「一夕歸國」！

瘋傳「1100萬人」近期逃離上海　陸鐵路部門闢謠：日均人數僅幾百

跳劉畊宏毽子操突腹痛！12歲妹「輸卵管切除」保命　醫曝健身地雷

上海官方：已有6區完成「社會面清零」　疫情防控取得階段性成效

北京環球影城五一連假關閉！全市4天「禁止內用」全改外賣

上海今增近8千例疫情趨緩　北京確診緩步上升「建4000床方艙」

中油：5月份「桶裝瓦斯」價格不調整　回補先前吸收金額

明雨彈炸全台「低溫下探15℃」！　1圖看懂一週天氣

確診喉嚨痛爆！檢疫所給炸排骨、雞排便當　他嘆：吃到拉肚子

不斷更新／台鐵五一大停駛車站空蕩　類火車僅1713人搭

富邦單局強攻4分　逆轉擊敗統一終結7連敗

台人超愛休旅車！他卻發現「多數只載空氣」網解：空間是備而不用

快訊／北北基3縣市大雨特報　越晚越濕冷低溫下探17度

蕭秉治夯曲破億嗨慶功！　放話兌現承諾：請歌迷吃流水席

快訊／北市警察宿舍拆除鷹架倒塌　磚塊土石噴砸民宅嚇壞眾人

北市信義區第1座狗狗活動區5月1日正式啟用！　全台累積第17座

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

大陸熱門新聞

特斯拉哭喊「死得好冤」　女嚇壞

短裙空姐下班夜店熱舞！肉貼多男影片瘋傳

微博強制顯示IP位置　大批海外網紅一夕歸國

長沙透天倒塌逾30人失聯！習近平：不惜代價搜救

北京環球影城五一連假關閉！全市4天禁內用

陸愛國社群「帝吧」官微IP被抓包在台灣！

跳劉畊宏毽子操突腹痛！12歲妹慘輸卵管切除保命

9歲男孩吞上百枚釘書針 X光片現密密麻麻白點

瘋傳1100萬人近期逃離上海　陸鐵路部門闢謠

沒做PCR！新郎蹲門口「看婚禮直播」...網全看傻

上海日增下降北京緩步上升　上海關方艙醫院換北京開

劉畊宏爆紅　商標被對岸公司搶註冊

嫩妹吃鍋拍到QR code　友線上狂點

新娘挺孕肚出場　長太幼齒遭疑「國中生結婚」

更多熱門

相關新聞

長沙透天倒塌逾30人失聯！習近平：不惜代價搜救

長沙透天倒塌逾30人失聯！習近平：不惜代價搜救

湖南長沙29日發生倒塌事故，一棟舊式房屋突然坍塌，導致許多人失聯，事件發生當下，屬於午餐時間，因此人潮眾多，截至目前仍有30多人沒有找到。對此，大陸國家主席習近平做出指示，務必不惜代價搜救、並徹查事故主因。

長沙6層大樓坍塌內！有學生疑失聯

長沙6層大樓坍塌內！有學生疑失聯

長沙一棟舊式樓房午餐時間坍塌 巨大煙塵遮眼民眾倉皇逃竄

長沙一棟舊式樓房午餐時間坍塌 巨大煙塵遮眼民眾倉皇逃竄

長沙比亞迪宿舍一週內發生三起年輕員工跳樓事件 警方介入調查

長沙比亞迪宿舍一週內發生三起年輕員工跳樓事件 警方介入調查

道路突整片坍塌！女子抱著小孩秒逃竄

道路突整片坍塌！女子抱著小孩秒逃竄

關鍵字：

長沙坍塌

讀者迴響

熱門新聞

妻子浴室戰2男性愛片流出　老公怒告真相更驚人

軍官外遇女清潔員住處輕生！　正宮事後發現驚人秘密

嬰急診等1小時不治　醫嘆：他們早說出實話

男嬰燒39度　媽排隊1小時看兒斷氣

連千毅直播到一半「大哥突來電」！超狂身分起底

3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事

快訊／再增3死！今本土狂飆1萬6936例

台大博士生校內被撞重傷　肇事女駕駛身分曝光

庹宗康《營業中》激動掩面淚崩

梧桐妹16歲了「身材變超辣」！超仙比基尼照曝光

都在家中鏢！兇手卻怪他PCR「害我被關」

醫院氣氛變了！美女醫警示7大症狀

連3天破萬　醫估日增到這數字就要退了

連千毅「他們也要檢討」鳳梨春風發文

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

更多

最夯影音

更多
安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了
膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面