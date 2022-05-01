長沙8層透天倒塌「疑違規加蓋」！警刑拘屋主等9人　39人仍失聯　

記者鄭思楠／綜合報導

湖南長沙29日發生倒塌事故，一棟透天房屋突然坍塌，導致許多人失聯，事件發生當下因為屬於午餐時間，因此人潮眾多，截至目前仍有39人失聯。此前，陸媒透露，該房屋疑似違規加蓋惹禍。長沙市公安局最新通報稱，已經刑拘屋主、設計施工負責人等9人。

長沙市公安局1日發佈警情通報稱，經查，吳某勇（房主，望城區人）和設計施工負責人龍某愷（望城區人）、任某生（望城區人）、薛某棕（四川樂山人）等4人在該起自建房倒塌事故中涉嫌重大責任事故罪。

▲湖南醫學院附近一棟6層樓房突然坍塌。（圖／翻攝自橙柿互動）

經查，今年4月13日，湖南湘大工程檢測有限公司（法人代表：譚某，公司性質：私營，注冊地：望城區月亮島街道）對該自建房家庭旅館（4、5、6樓）進行房屋安全鑑定後出具虛假房屋安全鑑定報告，公司法人代表譚某及技術人員寧某、湯某、劉某、龔某等5人涉嫌提供虛假證明文件罪。

5月1日，公安機關已對上述9人予以刑事拘留。目前，案件正在進一步辦理中。

此前，當地官方稱，據初步調查，倒塌房屋是居民自建房，共8層，其中1樓為店面，2樓為飯店，3樓為放映咖啡館，4、5、6樓為家庭旅館，7、8樓為自住房，承租房對房屋有不同程度的結構改動。