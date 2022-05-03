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大陸 大陸焦點 特派現場

「生理食鹽水不好喝」　第8名生還者：何時能大口喝礦泉水　　

記者任以芳／綜合報導

湖南長沙違規加蓋八層民宅倒塌意外，目前已經救出9人，事發地附近還有39人失聯。其中，昨晚獲救的第8名生還者是一名年輕女孩，困在瓦礫石堆下將近79個小時。據了解，她靠喝生理食鹽水存活，並且和救難人員說快點來救我，自己很想大口喝礦泉水，如今獲救影片跟著曝光。

長沙一處民宅4月29日中午突然崩塌，長沙消防隊投入上百人力救援。截至今（3日）凌晨3時，救援人員已成功救出受困人員9人。其中，收治入院8人總體病情暫時平穩，仍有1人暫未脫離危險期。

▲▼ 長沙、民宅、倒塌、第八名生還者 。（圖／翻攝 央視、澎湃新聞）

▲ 長沙民宅倒塌，第八名生還者表示想大口喝礦泉水 。（圖／翻攝 央視新聞）

這次救援困難度最高的就是第8名生還者，昨2日下午7點20分左右，經過近79個小時的持續努力，第8號被困人員被救援出來。現場救援人員介紹，「這是救援難度最大、救援時間最長、被埋位置最低的一位。」

獲救影片顯示，救援人員透過音視頻探測設備與第8名生還者視訊對話，被壓在石堆底下的女孩精神良好的表示，「沒事哥哥，我不會哭。一定要快點來接我！」

救援人員也重複回應，「我們已經看到妳了，我們看到妳了，保持體力！」被困女孩繼續說，「我想大口大口喝礦泉水，
我什麼時可以喝礦泉水...生理食鹽水不太好喝..」

此時，救援人員看著現場螢幕，討論援救計畫，一邊安撫被困女孩，「堅持著我們馬上就過來！」並且給受困者補充生理鹽水，每隔一段時間通話一次，鼓勵堅持信心。

▲▼ 長沙、民宅、倒塌、第八名生還者 。（圖／翻攝 央視、澎湃新聞）

▲ 為了保住第八名生還者雙腿不截肢，救援時間推遲17小時 。（圖／翻攝 央視新聞）

經過探查，救援人員發現被困女孩兩條腿都被埋壓，按照最初的方案，昨上午9點就可以被救出，雖然曾提出過截肢的方案，但為了最大限度保護被困者，救援人員通過幾個小時的加固現場，終於成功救出生還者。

長沙塌樓超過黃金72小時救援，外界質疑為什麼不採用「揭蓋子」方式展開救援？現場應急救援專家組副組長陳大川回應指出，5月1日深夜廢墟中發生輕微塌方，既有救援通道坍縮了約10釐米，對救援工作新增了較大的困難。

目前，長沙現場救援組針對建築西側相鄰建築的樓梯間進行側向支撐加固。所以，只有存在生命跡象的被困人員完成救援以後，才有可能採取大型設備進場起吊、挖掘，採用「揭蓋子」的方式，也就是大規模開挖進行救援。同時也需要先對兩側房屋加固，確保不發生二次坍塌後方能開展。

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