她受困88小時！石堆下最後敲擊　長沙民宅倒塌第9名生還者獲救

記者任以芳／綜合報導

大陸湖南長沙自建民宅樓倒塌，今（3日）凌晨再度傳來好消息，現場救援隊使用雷達探測儀偵測出第九名生還者，大約五十分鍾後成功找到一名壓在石堆下女性。該名生還者求生意志極強，不斷敲打東西引起外界注意，救援隊找到她時，意識清楚，身體狀況良好。當女子被抬上救護車時，現場救難隊和醫護員響起鼓舞的掌聲，終於從死神手裡又救回一條生命。

長沙發生民宅倒塌意外，已經超過地88個小時。根據《央視》報導稱，昨晚間22時，救援現場突然叫停機械作業、人員走動等可能發出聲響，因為雷達生命探測儀、蛇眼探測儀發現第九名生還者。

▲長沙民宅倒塌救出第九名女性生還者，現場救難人員激動地拍手 。（圖／翻攝 新華社）

長沙發生民宅倒塌意外，已經超過地88個小時。根據《央視》報導稱，昨晚間22時，救援現場突然叫停機械作業、人員走動等可能發出聲響，因為雷達生命探測儀、蛇眼探測儀發現第九名生還者。

消防救援人員介紹，獲救女子的位置位於第8位生還者附近，求生意志很強，曾多次敲擊物體向外界傳遞信號，救援人員聽到後振奮，立刻通過生命探測儀器、人工搜尋等方式尋找她的準確位置。

確認生還者位置後，救援小組反而更加小心移動。現場應急救援專家組副組長陳大川表示，第9名被困者位置的救援難度比第8位更大，「因為房子不是傾倒，而是坍塌式的，建築垃圾全部在裡面，被困者生存空間非常小，同時碎片很多，挖掘時稍不注意就會產生新的變形、新的傷害。」

救援隊伍從多個角度探測生命跡象，約50分鐘後確認建築物「西側有動靜」，接著加固救援通道，避免二次崩塌，救援人員展開貼身搜救。

▲第九名生還者意識清楚，求生意志極強 。（圖／翻攝 新華社）

今天上午凌晨3時10分左右，消防員一再確認「精準」位置，小心翼翼的打通一個孔，終於看見第九位被困人員，是一名女性。消防人員問，「妳能看見光嗎？」對方回應，「能看見。」

大約五分鐘後，獲救女子被抬出事故現場。「和她交流有快速的反應，證明基本的神志和生命體徵是正常的。」現場來自湘雅附三醫院的醫務人員表示。

由於，長沙民宅崩塌事故已經超過黃金七十二小時，但第8、9位生還者給予現場救援隊伍極大信心，持續探勘尋找可能生命跡象，希望還能找尋到倖存者。





