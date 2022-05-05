退休警吸金6億引爆「北檢前大亂鬥」　2嫌殺人未遂遭聲押禁見

▲郭姓、伍姓男子(右2)3日中午與退警許恒瑞吸金案被害人衝突，晚上又持刀到北檢大門埋伏報仇。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北地院3日開庭審理退休刑警許恒瑞涉嫌吸金6億元案，許男的吳姓前女友也被騙800萬元成為受害人，2人各自招來人馬陪同出庭，雙方一言不合，就在台北地檢署大門2度上演大亂鬥，其中林姓男子身中多刀，送醫無大礙，檢警連日拘捕多名嫌犯到案，其中伍姓、郭姓2男在5日晚間，被檢察官依殺人未遂罪嫌聲請羈押禁見。

曾任新北市汐止分局刑事組副組長的許恒瑞，涉嫌與房姓同居女友等人，開設麗峰實業、彤昇管理顧問等公司，對外鼓吹民眾當人頭，幫公司貸款作為投資之用，北檢起訴認定許男等人從2016年到2020年，4年間吸金6億元。

台北地院3日傳喚許男出庭接受審理，許男的吳姓前女友疑因不滿也受騙800萬元，找友人陪同一起出庭，中午法院休庭時，雙方在北檢、北院共用的大門前，一言不合大打出手，警方獲報到場排除，並將涉案人都依聚眾鬥毆罪嫌帶回偵訊。

▲退休刑警許恒瑞(左)被控吸金6億，在開庭後與被害前女友發生口角，引爆雙發人馬2次大亂鬥。（圖／記者游宗樺攝）

沒想到當天晚上，雙方人馬被移送北檢，由檢察官複訊後陸續獲得請回後，疑似要幫許男報仇的黑衣人埋伏在北檢大門外，持西瓜刀、棍棒朝正走出北檢大門地吳姓女子人馬亂砍，吳女一方的林姓男子遭砍殺3刀，當場鮮血直流，送醫救治，許男一方的人馬隨即分乘車輛逃逸。

對於司法機關大門竟然發生暴力犯罪，北檢特別發出措辭強烈聲明，必從嚴從速偵辦，嚴懲不貸，並與警方組成專案小組展開拘捕，其中郭姓嫌犯被逮捕後，原獲檢察官諭令50萬元交保，但因覓保無著，和稍晚被移送的伍姓嫌犯一起，被依殺人未遂罪嫌聲押禁見，同案另名共犯獲2萬元交保，1名少年移送少年法庭，檢警正持續清查是否有其他在逃共犯。