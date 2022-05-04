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社會 社會焦點 保障人權

攔查違停驚覺毒咖啡包　拖行警員1公里險死...莾男下場曝光

▲桃園市謝姓男子去年5月間因違停被警攔查，副駕駛座上有疑似毒咖啡包被要求說明時，竟拖著員警高速疾駛1.1公里才因力竭摔落，桃檢依殺人未遂罪嫌將謝起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市謝姓男子去年5月間因違停被警攔查，副駕駛座上有疑似毒咖啡包被要求說明時，竟拖著員警高速疾駛1.1公里才因力竭摔落，桃檢依殺人未遂罪嫌將謝起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓男子去年5月間凌晨在桃園區中山路違停時被警方攔查，其中黃姓員警發現副駕駛座上有疑似毒咖啡包，詢問該物品是何物，謝竟心虛立即高速逃離，不顧黃員被拖行以近百公里時速疾駛，黃員因體力耗盡被拖行1.1公里後摔落，所幸命大僅四肢受傷撿回一命，桃檢認為，謝無視員警掛在車外被拖行，對其生命造成高度風險，依殺人未遂罪嫌將謝起訴。

檢警調查，28歲的謝姓男子去年5月5日凌晨4時28分開車行經桃園區中山路、泰山街口時，因違規停車遭桃園警分局黃姓警員等4名員警攔查，其中黃姓員警發現副駕駛座上有疑似毒咖啡包1袋，詢問謝該袋內容物為何？謝男擔心持毒被查獲，竟猛踩油門高速逃離。

謝無視黃員還卡在副駕駛座窗前，以近百公里時速拖行黃員疾駛約1.1公里，黃因體力耗盡被摔落在路旁，包括雙上肢、左下肢摩擦熱燒傷等傷害，所幸幸運撿回一命。警方向桃園地檢署核發拘票，於同日下午3時許持拘票將謝男拘提到案。

桃檢複訊時，謝男坦承妨害公務、傷害等犯行，但否認有何殺人未遂等犯行，辯稱當時很緊張，又施用毒品頭腦不清楚，但沒有想致對方於死之意思等語；黃員則指證執行公務時被謝拖行受傷之事實。桃檢審酌，謝男犯行明確，且事後已賠償黃員130萬元並達成和解，檢方偵結依殺人未遂罪嫌將謝提起公訴。

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