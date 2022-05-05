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《開羅宣言》威脅台灣主權？　陸委會：認清「中華民國台灣事實」

▲▼新冠肺炎疫情未見明顯趨緩，全國仍維持三級警戒狀態，駐防中正紀念堂的三軍儀隊全員戴上口罩，日復一日執行升降旗等軍禮勤務,自由廣場,三軍儀隊,國旗,中華民國,國家認同,升旗,降旗,青天白日滿地紅,海軍儀隊。（圖／記者李毓康攝）

▲陸委會再次重申「四個堅持」，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／台北報導

近期關於《開羅宣言》是否威脅台灣主權？對此，陸委會發言人邱垂正今（5日）再次重申政府「四個堅持」是主流民意也是堅定不移的底線，並且強調「我們堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

日前，大陸國台辦多次引述《開羅宣言》及《波茨坦公告》，強調中國對台的主權，並且強調當年未參與簽訂舊金山合約是非法無效的歷史廢止，有不少輿論認為《開羅宣言》將威脅台灣主權？

針對上述提問，邱垂正首先指出，中共企圖對台不斷製造區域的安全風險，以違反了聯合國憲章，和平的原則及國際秩序。

邱垂正表示，「政府反對中共對台錯誤定位主張、矮化及侵犯我國家主權安全，中華民國是主權國家，依據國際法、歷史事實及兩岸現實，台灣從來都不是中華人民共和國一部分，此非中共單方面主張所能改變。」

邱垂正重申，「我們堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，堅持主權不容侵犯並存。台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志，政府四個堅持是台灣的主流民意，這是我們堅定不宜的底線。

最後，邱垂正強調，再次呼籲北京當局放棄強加的政治框架以及動用武力，客觀處理分歧思維，真正面對中華民國台灣事實存在的課題，務實理性改善兩岸關係。

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