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馬英九批「台灣地位未定論」荒謬　國台辦：世上只有一個中國

▲▼馬英九,舊金山和約。（圖／翻攝自臉書／馬英九）

▲前總統馬英九。（圖／翻攝自臉書／馬英九）

記者蔡儀潔／北京報導

前總統馬英九28日在臉書發文，批評「台灣地位未定論」是「荒謬言論」。對此，國台辦今（29）早指出，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國。」

對於馬英九的說法，國台辦發言人馬曉光今早表示，《開羅宣言》、《波茨坦公告》等一系列國際法文件，都已經明確了中國對台灣的主權。

他指出，無論民進黨當局如何篡改歪曲歷史事實、包裝「台獨」分裂圖謀，都改變不了台灣是中國一部分的歷史和法理事實。

馬英九28日上午在臉書發文，指國史館與部分民間智庫合辦座談會，竟公然宣揚「台灣地位未定論」，國史館身為中華民國最高史政機關，隸屬總統府，實不該唱和這種荒謬言論；蔡英文總統身為國家元首，對所屬機關不當作為，應該導正。

馬英九指出，從《開羅宣言》、《波茨坦公告》到《中日和約》，都為二戰後台灣歸屬中華民國提供最好的證明；尤其是1952年「中日和約」最重要的效果，就是它的第一號照會，確認該約適用於中華民國現在與未來所有的領土，然而立法院長游錫堃稱《開羅宣言》沒有國際法律效力、《舊金山和約》沒有規範台灣主權。

「如果這些說法成立，那中華民國過去70年在台灣的統治豈不都是非法的嗎？」馬英九表示，一個執政黨帶頭否定自己對台灣統治的合法性，非常可笑，並呼籲蔡英文出面導正此一不當言論，也期盼外交部勿受不當誤導而撤除重要外交文件說帖，各界應共同維護中華民國在國際間得來不易的身分。

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