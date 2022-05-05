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美媒指中共曾支持台灣獨立　國台辦：歪曲事實、居心險惡

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2022.3.30） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／北京報導

美國時事雜誌外交家（The Diplomat）3日報導，稱中共在1928至1943年間，一貫承認台灣人是個獨特的「國族」，曾支持台灣爭取獨立。對此，國台辦今（5）日批評該報導是斷章取義、歪曲事實、居心邪惡，「台灣是中國的一部分，這是改變不了的事實。」

國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，中國共產黨從1921年成立之日起，始終為實現民族解放、國家統一而不懈奮鬥。

她具體闡述道，中國共產黨上世紀20年代，積極支持台灣同胞奮起反抗日本殖民統治的鬥爭；1936年剛經長征到達陝北，就率先提出「立刻召集全國抗日救國代表大會」，討論並決定包括對日絕交宣戰，收復失地、公開宣佈中日間的不平等條約完全無效等政策，這清楚無誤地表明其主張廢除「馬關條約」，收復台灣的態度和立場。

她接著指出，毛澤東1937年5月15日曾說「中國的抗戰是要求得到最後的勝利，這個勝利的範圍，不限於山海關，不限於東北，還要包括台灣的解放」；1943年6月17日《新華日報》發表題為《台灣，回到祖國來！》的社論，全面系統闡述中國共產黨關於台灣回歸祖國的政治主張，嚴正指出「台灣是中國的一部分」。

另外，朱鳳蓮表示，1945年8月中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭後勝利，台灣隨之光復，「重回祖國懷抱」，其後由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態。

▲▼毛澤東。（圖／路透社）

▲毛澤東曾於1937年會見美國記者時表示，中國的抗戰是要求得到最後的勝利，包括台灣的解放。（圖／路透社）

朱鳳蓮強調，1949年以來，儘管海峽兩岸尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，中國的主權和領土從未分割；中國共產黨始終把解決台灣問題、實現祖國完全統一作為矢志不渝的歷史任務，推動兩岸關係不斷取得突破性進展，推進祖國和平統一進程。

她最後表示，中國大陸將堅定不移地堅持一個中國原則和「九二共識」，推進祖國和平統一進程，堅決粉碎任何台獨圖謀，正告民進黨當局和台獨勢力，「在祖國大陸日益強大的今天，搞對抗、謀分裂，不過是痴心妄想，只能是死路一條。」

據悉，外交家3日報導稱，上世紀1920年代末，當時剛草創的中國共產黨求生存發展，全力與蔣中正領導的國民黨展開鬥爭，但對比當今，那時中共對台立場可說是南轅北轍，還承認日治台灣發動的「民族解放運動」是「弱小民族」的鬥爭，而且不同於中國的革命，具有主權的意涵。

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