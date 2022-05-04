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大陸 大陸焦點 特派現場

開車了！和尚玩抖音「狂按5萬正妹讚」1畫面被抓包　網跪求清單

中國大陸一名和尚最近被發現按讚高達5萬張正妹圖。（圖／翻攝自微博）

▲中國大陸一名和尚最近被發現按讚高達5萬張正妹圖。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

中國大陸安徽一名師傅近日在大眾的見證下實踐「我不入地獄誰入地獄」的精神，在抖音直播中被發現點讚了5萬多張的正妹照片，雖然這些照片的風格涵蓋學生妹、護士、夜店風、緊身洋裝和Cosplay，但每個正妹都膚白又有豐滿上圍和美腿，讓網友笑說「大師斬斷了情絲，卻斬不斷黑絲和白絲襪」。

綜合陸媒和微博報導，這名和尚日前用「宣城師傅」的抖音帳號直播時，被網友們抓包在「喜歡」介面中點讚多達5萬張的正妹照片，還被發現加入2個粉絲群組。諷刺的是，宣城師傅直播時不僅捧書深讀，還在直播描述中寫道：「紅塵煉心，閒暇之餘也總要偶爾接近一下繁華，如此，才可經略紅塵，洗卻凡心。」並Hashtag「生活一半煙火一半清歡」、「做大要瀟灑一點」。

和尚原來是老司機…直播被抓包「按讚5萬張正妹照」　網狂敲碗求上車

▲網友猛虧和尚「色即是空，空即是色」。（圖／翻攝自微博）

事件曝光後網友們紛紛湧入「大師」帳號並留言，「大師斬斷了情絲，卻斬不斷黑絲和白絲」、「大師喜好三素：素粥、素菜、素人」、「大師對白絲襪怎麼看」、「大師啥都放下了，就是抖音放不下」、「大師，例表呢？我還沒上車阿」。嚇得師傅「花了3小時終於把5萬多個讚取消掉」。

和尚原來是老司機…直播被抓包「按讚5萬張正妹照」　網狂敲碗求上車

▲許多網友湧入和尚的抖音帳號「求交流」。（圖／翻攝自微博）

之後有網友發現，大師的抖音帳號似乎被「官方禁止搜索」，但他點讚的正妹圖早就遭網友備份，可惜的是「因為數量太多，網友們來不及全數備份」。另有網友懷疑，所謂的宣城師傅可能只是炒作套路，「反差流，老套路了」、「為流量罷了，流芳百世跟遺臭萬年現在都一樣了」。

和尚原來是老司機…直播被抓包「按讚5萬張正妹照」　網狂敲碗求上車

▲和尚的追蹤類型相當多元。（圖／翻攝自微博）


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