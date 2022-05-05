她洗澡被哥哥偷拍！一查驚覺女傭也受害　媽竟回：要忍耐

▲女子發現，哥哥會偷拍她與家中女傭洗澡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，圖中人物與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女子發現，哥哥偷拍她與家中女傭洗澡，照片、影片都在他的手機中，被當場抓包，但她的母親居然在查明這一切之後，開口要求她忍耐，原諒哥哥。她透露，因為發生這件事情，她已經和哥哥5年沒有說話。

星洲網5日報導，這名女子透過推特宣稱，她的哥哥居然趁她洗澡時偷拍，在家人查看他的手機之後，這才發現家中女傭也是受害者。

只不過女子接下來感到更加生氣，因為她的母親在查明這一切經過後，要求她忍下這口氣，「媽媽竟叫我原諒哥哥，甩開過去（傷痛）」。女子在網路上揭露這段過程，也說因為這起事件，她與哥哥已經5年沒有說話。

這則貼文隨即引發大批網友關注。一名女網友在留言處分享自身類似的痛苦過去，在當她還小的時候，哥哥會趁她睡覺溜進房內，伸手觸摸她的私處，多年過去，哥哥到現在都沒有向她道歉，這段過去也讓她對部分男性感到厭惡。

另有男網友認為，部分亞洲家庭仍會有重男輕女的狀況，部分家長為了名聲選擇隱瞞家人涉嫌性騷擾或性侵的事件，「這是絕對不行的，如果我兒子這樣做，我一定是把他送進牢裡的人」。

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