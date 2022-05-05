遭控貪污罪判5年！翁山蘇姬不服提上訴　軍政府法院駁回

▲翁山蘇姬因貪污罪嫌被判5年有期徒刑，累計刑期為11年。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

遭罷黜的緬甸民選政府領袖翁山蘇姬因被控貪汙，上週遭判5年有期徒刑，翁山蘇姬不服，因此提出上訴。緬甸軍政府發言人指出，軍政府法院已在4日駁回上訴。翁山蘇姬自2021年被推翻後，就被軍政府拘留，並遭指控各項罪名。

翁山蘇姬上週被指控接受仰光省省長漂敏登（Phyo Min Thein）價值60萬美金（約新台幣1764萬元）的賄賂，包含現金與金條，因此遭到定罪。儘管她透過律師發表聲明稱，這項指控非常荒謬，並且提出上訴，然而仍然遭到駁回。緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）表示，軍政府的聯合最高法院4日正式駁回翁山蘇姬的上訴。

▲緬甸民選領袖翁山蘇姬自軍變後便遭到拘留。（圖／路透）

儘管如此，有消息人士透露，翁山蘇姬並不會放棄，雖然不確定她是否會再提出上訴，或是在何時上訴，一旦她再上訴，屆時將會由2名聯合最高法院的法官審理。

外媒指出，翁山蘇姬自從被拘留後，還被軍政府指控一連串的罪名，合計可能會被判超過150年的有期徒刑。在這項貪汙罪被定罪前，她已經因其他罪名而被判處6年有期徒刑，包含煽動反軍方人士、違反新冠防疫規定以及電信法等，加上貪污罪的5年，翁山蘇姬目前的總刑期已達11年。

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