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泰貴妃又被打入冷宮！露毛擠奶也沒用　遭泰王獨留德國淪怨婦

▲▼泰皇與寵妃詩妮娜。（圖／CFP）

▲泰皇與貴妃詩妮娜。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

泰國貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）2020年被泰王瓦吉拉隆功從獄中接出後，不但受到泰王百般寵溺，更陪同出席各種重要王室活動，聲勢直逼皇后，就算上千張私密照曝光也不減寵愛。但這幾個月以來她卻消失無蹤，近來更有消息指出，她已被泰王丟在德國，形同踏入冷宮。

長年關注泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）在推特表示，有消息來源跟他說，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）去年12月底和王后蘇堤達（Queen Suthida）從德國慕尼黑返回泰國時，詩妮娜被獨自留在德國沒有跟著離開。原訂1月返德的泰王，至今未啟程，因此馬歇爾推測，好不容易復寵的詩妮娜可能又再次被打入冷宮。

▲泰國貴妃詩妮娜露毛私密照外流。（圖／翻攝自Facebook／Pavin Chachavalpongpun）

▲▼泰國貴妃詩妮娜露毛擠奶私密照外流。（圖／翻攝自Facebook／Pavin Chachavalpongpun）

▲▼泰國貴妃詩妮娜私密照外流。（圖／翻攝自Facebook／Pavin Chachavalpongpun）

事實上，詩妮娜早在2019年7月，也就是她登上妃位的幾個月後，就曾因為「對泰王不忠」而被貶入獄。結果她在2020年9月復位後，泰王就對她百般寵溺，儘管一度流出千張清涼「露毛擠乳照」，被懷疑遭蘇堤達陷害，但仍不減泰王對她的喜愛，還曾一度傳出泰王想將詩妮娜封為「第二王后」，地位和王后幾乎相同。

▲▼泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）和王后蘇堤達（Suthida）。（圖／路透）

▲泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）和王后蘇堤達（Suthida）。（圖／路透）

據了解，詩妮娜已經神隱近半年，這段時間都未出席任何王室典禮，連1月26日她生日當天都不見身影。相較之下，王后蘇堤達與長公主去年12月才公開參加王室儀式，連相隔近1年未露面的二公主希里萬納瓦瑞（Sirivannavari Nariratana）也在去年11月現身，讓人懷疑詩妮娜再次失寵的機率可能相當高。

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