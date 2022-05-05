空姐機師終於能正常看病！今日起「取消機組員健保卡註記」

▲民航局宣佈，取消機組員健保卡註記。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部長王國材上週透露，民航局規劃縮短機組員居家檢疫時間。民航局今日表示，即日起取消機組員健保卡註記，已著手辦理相關作業，相關名單將交由健保署辦理後續作業。

民航局表示，疫情期間，國籍航空公司機組員長期處於派飛、居檢、加強/自主健康管理循環情境中，潛藏著身心健康之威脅，而機組員二年多來也多次反應，由於健保卡有註記職業別，機組員常面臨就醫遭拒之難堪情況，成為機組員健康另一隱憂。

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雖然指揮中心針對此一問題，已請航空公司主動洽簽合約醫療院所，並協調開放台北、桃園、台中、台南部立醫院24小時專線提供協助，協調各地方政府衛生局及醫療機構，但機組員仍反映就醫頻受限制。

鑑於各國疫情已漸趨緩和，並相繼解除邊境管制，國內居家隔離、居家照護等防疫政策亦持續放寬中，經民航局與指揮中心多次討論，均認為原本希望透過健保卡註記作為機組員進出醫療機構之檢核機制，相對已無需求，指揮中心因此同意取消註記。

民航局表示，指揮中心已經核准即日起取消國籍航空公司提報國際航線機組員名單以辦理健保卡註記之規定，民航局今天已經彙整國籍業者相關機組員名單，後續將交由健保局辦理取消註記等相關作業。