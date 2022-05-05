金門+8！最新疫調足跡曝　華信、立榮航空入列

▲0505金門防疫記者會。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林名揚／金門報導

指揮中心5日宣布台灣新增3萬35例本土病例，其中金門新增8例，累計確診126例。對此，金門縣長楊鎮浯也說明相關疫情，指出主要為家庭群聚感染，並有一起為來金自主旅遊染疫之同住家人，於居隔期間陰轉陽確診，同時也公布最新相關足跡，包括喬安牧場餐廳與2家往返金門與台灣本島之航空公司。

楊鎮浯表示。第一起(K119、K124)為同住家人群聚；第二起(K125)為4月30日來金自助旅遊K80、K86、K88的同住家人，該案為居隔期間陰轉陽者。

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針對新增確診者在金足跡，K119包括：5月2日喬安牧場餐廳；K122包括：搭乘5月3日立榮航空17:30高雄往金門航班；K123包括：搭乘5月3日華信航空17：00臺北往金門AE-1275航班；K126包括：搭乘5月1日華信航空15：40臺北往金門航班。

此外，面對疫情不斷攀升，縣府為確保地區整體醫療量能，現階段確診病患採分流收治，同時啟動「居家照護關懷中心」，提供「生活關懷」、「健康照顧」與「疫情諮詢」等服務，並強化衛生、民政、警政、社政、消防、環保、教育等相關局處縱向及橫向的聯繫，有需求的鄉親撥打1999專線，即可轉至對接服務窗口。縣府也正在進行人員招募，退休教職人員洽詢專線：縣府人事處082-325540；志工團隊洽詢專線：縣府社會處082-320755；校護與退休醫護人員洽詢專線：衛生局082-330697轉醫事科。