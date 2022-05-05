世界僅有特色文化　湯蕙禎：台灣眷村文化應積極推動保留

▲立委湯蕙禎籲：台灣眷村文化應積極推動保留。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市早年眷村林立，長年建立特有的眷村文化，民進黨桃園不分區立委湯蕙禎5日表示，從國際觀光角度及文化保存上來看，應積極推動保存台灣特有的眷村文化，未來應思考將台灣眷村文化以申請「聯合國教科文組織無形文化遺產」為目標，透過產、官、學合作全力蒐集整理有形、無形獨特而珍貴的台灣眷村文化，讓全世界看見。

湯蕙禎5日於立院質詢表示，「台灣眷村」這個專屬於台灣的聚落，居民來自中國各省，因國共內戰遷徙至台灣，讓台灣有了更多元的文化，同樣地也把多元文化與生活美食帶進了台灣。就目前來看，全國各地皆擁有陸、海、空三軍眷村，這是詮釋文化特有及差異的關鍵DNA，綜觀全國各地眷村多側重於硬體修復，其實吸引民眾及文史工作者投入的是眷村內巷弄間人與人的熱絡往來，

湯蕙禎建議，推動眷村文化保留，除了以文化保存的面向切入之外，應該還要考慮融入當時文化內涵與元素及加上現代文創的創新與創意，進而延伸出全世界僅有的特殊眷村文化。就以台灣眷村其房舍是屬於國防部，而其文化之內涵則是由當時居民所組成，在活化過程應先行透過文化、歷史、人文之調查盤點，再進行其點狀式活化後再進行推動修復。