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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

裴洛西訪台國民黨只有他說不會打仗！　曝大陸一舉動「看來是紙老虎」

記者皮心瑀／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日將訪台，面對陸方不斷威脅，國防部今晨發布，自2日8時至4日12時止，三軍進入「強化戰備整備指導期間」，引來各界關注。不過，在國民黨一陣憂戰聲中，桃園市議員詹江村卻認為，裴洛西人還沒到，大陸卻已禁我國逾600項產品，其實就可證明「真的是紙老虎」。

裴洛西預計今晚來台，據了解，此行訪團約20餘人，預計2日晚間搭乘專機降落松山機場、於君悅飯店過夜一晚，隔日則將拜會立院藍綠黨團、並會晤我政府高層會，當日中午前後就會搭機離開。

巧合的是，繼6月13日起暫停台灣石斑魚輸入中國，昨晚中國海關總署突然宣佈，因許多台灣廠商未完成商產品更新註冊，依照規定緊急停止進口，其中包括味全食品、郭元益食品與維格餅家等知名企業，連台灣漁船也被要求補件達54件，資料不足、被暫停輸入有600多件。

▲國軍111年春節加強戰備，實施F16V大象漫步科目。（圖／記者林敬旻攝）

▲F16V戰機。（圖／記者林敬旻攝）

詹江村分析，如果會打戰，何必還禁什麼？如果不打戰，那麼經貿制裁就難免，「看來大陸還沒準備好，這樣我就放心了！」

對於台灣產品遭禁，農委會稍早發出4點回應，指農委會已持續掌握暫停我國食品相關業者輸入原因，來自去年4月大陸針對全世界輸陸食品企業，要求進行名單註冊，我方透過食藥署與陸方建立「海峽兩岸食品安全協議」平台，辦理輸入大陸的名單登入，農委會也針對陸方要求分類產業，例如水產品、茶葉等產業配合食藥署辦理。

農委會指出，在昨天掌握情形後，將持續輔導業者依照食藥署註冊文件資料需求填報相關內容，以利兩岸貿易順暢，而農委會將持續統計，如果水產品、茶葉、蜂蜜等產業出口至大陸的貿易量及產值，因短期暫停出口所受影響的產業，農委會會研擬相關措施協助業者。

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