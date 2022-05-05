愛將遭指網軍「空降北農副總」月薪10萬！　陳吉仲：他表現非常好

▲陳吉仲說陳平軒表現非常好。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台北市議員汪志冰昨天發新聞稿提到，北農通過聘任農委會主委陳吉仲愛將陳平軒擔任副總一職，月收近10萬，質疑這根本是政治操作。陳吉仲今（5日）力挺表示，「他表現都非常好」、「表現優秀」。

農委會下午召開毛小孩用藥權益簡化申請記者會，會後媒體關心陳平軒將到北農擔任副總，陳吉仲說，他畢業台大法律，和自己在農委會近6年，這段時間許多農業政策陳平軒都有參與，甚至也到第一線協助解決農業議題，還和農漁會互動。

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陳吉仲表示，北農這幾年做的快篩、讓不合格農藥別流通到市場等，陳平軒都有共同參與，甚至最近討論原物料高漲，紙箱價格上漲，打算用最新型折疊式塑膠籃取代議題，他也都有參與，更說，「他表現都非常好」。

▲照片中站在陳吉仲右邊為陳平軒（左三）。（圖／記者黃國霖攝）



陳吉仲解釋，是因為北農總經理只有翁震炘一個，北農現階段改建，同時面對疫情，又要協調產地調度農糧等蔬果產品，翁震炘向農委會提出「更專業表現、優秀的」去協助他，才讓陳平軒去北農擔任此職位。至於副總職務，陳吉仲指出，相關要求、規定後續要由北農說明，分工也不是農委會可以說的，農委會只能針對政策面提出希望北農配合。

另外，汪志冰新聞稿提到「陳平軒在農委會主要工作與不斷鬧出1450網軍風波有相當深的介入」，今有媒體問所以陳到北農當副總，「不會負責網路的事情」，陳吉仲則回 「不知道，公司治理要詢問北農」。陳吉仲最後說，更重要的是請大家檢視北農這幾年績效，蔬果品質提升、農民收入增加，消費者獲安全農產品，都是這幾年做到的，只要去檢視績效，就知道「運作都從專業角度」。

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