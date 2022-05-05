陳吉仲還會續當農業部長？　農委會：現階段做好主委工作

▲陳吉仲今下午召開寵物用藥簡化申請記者會。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台北市議員汪志冰抨擊北農通過聘任農委會主委陳吉仲愛將陳平軒擔任副總一職，月收近10萬，且和1450網軍風波有相當深的介入，質疑這是場政治操作。由於農委會將變成農業部，加上陳平軒一事，不少聲音直指，陳吉仲在農委會的日子不久了？農委會今（6）表示，現階段就是做好主委的工作。

農委會下午召開毛小孩用藥權益簡化申請記者會，會後媒體先關心陳平軒將到北農擔任副總，陳吉仲回應，「他表現都非常好」等說明後，記者原本想追問陳主委下一步計畫，是否還會待在農委會，陳則轉身離開。對此，農委會僅表示，就繼續做主委，農業部要看組改的進度如何及何時完成，「現階段就是做好主委的工作」。

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陳吉仲也在臉書說，農委會升格農業部的組織改造方案，今正式獲行政院院會審查通過，後續行政院將函請立法院審議，農委會升格農業部，早就是農業界長久以來的期盼和呼籲；近年來由於氣候變遷加劇、飲食消費習慣改變，加上台灣農業站上國際舞台需要更現代化的經營，組織改造的需求更顯迫切，因此擘劃了台灣農業未來百年發展的藍圖，據此提出農業部組織法草案。

陳吉仲還表示，如今距離升格農業部只剩最後一哩路，面對這個歷史時刻，內心充滿了感動與感謝。未來升格農業部後將設置8個司、6個處、8個三級所屬機關及7個試驗研究單位。除延續現有組織外，為因應氣候變遷、農地保護、環境永續等新興議題，規劃「資源永續利用司」作為專責單位；為回應現代社會因少子化而飼養越來越多寵物的趨勢及需求，讓寵物管理和經濟動物分家，規劃成立「動物保護司」；為提升農業經營的智慧化、數據化應用，規劃「資訊司」。林務局也調整為「林業及自然保育署」，強調產業與保育並重的森林政策；水土保持局調整為「水土保持及農村發展署」，將投入更多資源發展以農業為主體的鄉村建設。

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