　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳吉仲還會續當農業部長？　農委會：現階段做好主委工作

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲今下午召開寵物用藥簡化申請記者會。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台北市議員汪志冰抨擊北農通過聘任農委會主委陳吉仲愛將陳平軒擔任副總一職，月收近10萬，且和1450網軍風波有相當深的介入，質疑這是場政治操作。由於農委會將變成農業部，加上陳平軒一事，不少聲音直指，陳吉仲在農委會的日子不久了？農委會今（6）表示，現階段就是做好主委的工作。

農委會下午召開毛小孩用藥權益簡化申請記者會，會後媒體先關心陳平軒將到北農擔任副總，陳吉仲回應，「他表現都非常好」等說明後，記者原本想追問陳主委下一步計畫，是否還會待在農委會，陳則轉身離開。對此，農委會僅表示，就繼續做主委，農業部要看組改的進度如何及何時完成，「現階段就是做好主委的工作」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳吉仲也在臉書說，農委會升格農業部的組織改造方案，今正式獲行政院院會審查通過，後續行政院將函請立法院審議，農委會升格農業部，早就是農業界長久以來的期盼和呼籲；近年來由於氣候變遷加劇、飲食消費習慣改變，加上台灣農業站上國際舞台需要更現代化的經營，組織改造的需求更顯迫切，因此擘劃了台灣農業未來百年發展的藍圖，據此提出農業部組織法草案。

陳吉仲還表示，如今距離升格農業部只剩最後一哩路，面對這個歷史時刻，內心充滿了感動與感謝。未來升格農業部後將設置8個司、6個處、8個三級所屬機關及7個試驗研究單位。除延續現有組織外，為因應氣候變遷、農地保護、環境永續等新興議題，規劃「資源永續利用司」作為專責單位；為回應現代社會因少子化而飼養越來越多寵物的趨勢及需求，讓寵物管理和經濟動物分家，規劃成立「動物保護司」；為提升農業經營的智慧化、數據化應用，規劃「資訊司」。林務局也調整為「林業及自然保育署」，強調產業與保育並重的森林政策；水土保持局調整為「水土保持及農村發展署」，將投入更多資源發展以農業為主體的鄉村建設。

其他人也看了...

愛將遭指網軍「空降北農副總」月薪10萬！　陳吉仲：他表現非常好

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
快訊／又要沒火車搭！　工會發起「這4天」罷工
快訊／八點檔女星快篩陽性！　曾接觸確診者
資本200萬接16.5億快篩生意　「高登」公司空無一人現場曝
輕熟女酒後超狂　裸身大吃男友「父子丼」
快訊／凱基銀遭罰600萬！　挪用客戶款項
月子中心爆虐嬰！　5天寶寶遭「拎雞倒吊」
快訊／今本土+30035　各縣市確診分布曝
羅志祥突宣布喜訊！　出道28年「謝謝你們的陪伴」
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

竹縣+570「8成無症狀」　校園、移工宿舍成最大破口

南投+151！8歲童接觸日快篩陰隔天轉陽　衛局：3天內快篩較準

端午節恐又沒火車搭！台鐵公司化喬不攏「基層擬罷工這4天」

蘭嶼8月大男嬰確診　「負壓隔離艙」直升機後送台東

桃園某工廠移工確診宿舍垃圾堆人行道　環保局清消後開罰再究責

保護考生！　林右昌：教育會考前10天實施遠距教學

會考居隔生要出示快篩陰才可應考？教部澄清「無此問題」

1922被打爆「國防部支援明上線」　陳時中：申請350官兵幫接電話

「快篩陽=確診」胸腔重症醫喊合理　他卻提醒：死亡數將慢慢上升

基隆+924！25歲以上增163人染疫　3079人居隔15校停課

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

竹縣+570「8成無症狀」　校園、移工宿舍成最大破口

南投+151！8歲童接觸日快篩陰隔天轉陽　衛局：3天內快篩較準

端午節恐又沒火車搭！台鐵公司化喬不攏「基層擬罷工這4天」

蘭嶼8月大男嬰確診　「負壓隔離艙」直升機後送台東

桃園某工廠移工確診宿舍垃圾堆人行道　環保局清消後開罰再究責

保護考生！　林右昌：教育會考前10天實施遠距教學

會考居隔生要出示快篩陰才可應考？教部澄清「無此問題」

1922被打爆「國防部支援明上線」　陳時中：申請350官兵幫接電話

「快篩陽=確診」胸腔重症醫喊合理　他卻提醒：死亡數將慢慢上升

基隆+924！25歲以上增163人染疫　3079人居隔15校停課

竹縣+570「8成無症狀」　校園、移工宿舍成最大破口

寒居酒店今開幕！董座、主廚樂觀看待：盼成疫後國際客首選

必看動畫哭到啜泣！《螢火蟲之墓》首躍大銀幕　高畑勲影展登台

南投+151！8歲童接觸日快篩陰隔天轉陽　衛局：3天內快篩較準

蔣智賢一軍歸位　林琨笙蹲捕搭配陳鴻文

單驥／6G時代下如何確保消費者權益？允許民間加值型服務

端午節恐又沒火車搭！台鐵公司化喬不攏「基層擬罷工這4天」

部分在台陸生「證實」確診　陸委會：依照各項規定安排防疫隔離

蘭嶼8月大男嬰確診　「負壓隔離艙」直升機後送台東

鄭伊健來台偵辦「網紅連續殺人事件」　搭擋《華燈》前2渣！

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

生活熱門新聞

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

快訊／再增5死！今本土狂飆30035例、境外增71

指揮中心：快篩陽性即確診！

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

20多歲女染疫6天亡！李秉穎示警「1重症前兆」快就醫

快訊／中重症+73！增5死「20多歲男中症轉重症亡」

警政署被電飛　對連千毅之亂「軟得像麻糬」

今本土+30035　新北10122例最多

20多歲女打滿3劑仍重症死　醫揭6不尋常症狀

快篩陽即確診「3類對象先適用」　免外出PCR

知本埋2噸黃金　尋寶人再次開挖

1700萬份快篩沒了！　他怒嗆1類人

更多熱門

相關新聞

愛將空降北農副總　陳吉仲回應了

愛將空降北農副總　陳吉仲回應了

台北市議員汪志冰昨天發新聞稿提到，北農通過聘任農委會主委陳吉仲愛將陳平軒擔任副總一職，月收近10萬，質疑這根本是政治操作。陳吉仲今（5日）力挺表示，「他表現都非常好」、「表現優秀」。

政院拍板改組！農委會升格「部」　役政署改制役政司

政院拍板改組！農委會升格「部」　役政署改制役政司

政院推動組改　農委會與環保署升格「部」、原能會改制為核安會

政院推動組改　農委會與環保署升格「部」、原能會改制為核安會

差點開天窗！北農急借4000劑快篩

差點開天窗！北農急借4000劑快篩

北農210人確診！今晚起快篩陰才能進入

北農210人確診！今晚起快篩陰才能進入

關鍵字：

農委會農業部陳吉仲陳平軒組改主委

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

羅志祥突宣布喜訊！出道28年「謝謝你們的陪伴」

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

快訊／再增5死！今本土狂飆30035例、境外增71

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

指揮中心：快篩陽性即確診！

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

安珀赫德淚崩全說了！

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

機車「車頭朝外停」會被罰錢？

連千毅慘了！刑事局掃黑內容曝光

LINE悄「解鎖新功能」台北人限定！網喊心動

莉婭懷孕3月「好想跟你上床」4願望調情謝和弦！

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面