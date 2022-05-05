　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院拍板6部門改組！　農委會升格「部」、役政署改制役政司

記者蘇晏男／台北報導

行政院會5日拍板組織修正草案，農委會、環保署改為農業部、環境部，原能會改為核能安全委員會；內政部不再設置役政署，營建署則調整為國土管理署及國家公園署、交通部觀光局改為觀光署、經濟部將新設商業發展署，礦物局及中央地質調查所整併為礦業管理及地質調查中心（三級機關）。

行政院人事行政總處5日發布新聞稿，表示政院通過目前尚未完成組織調整的「內政部、經濟部、交通部、農業部、環境部與各該所屬三級機關（構），以及獨立機關核能安全委員會（含行政法人）組織法」草案及《行政院組織法》第3條修正草案等49項法案，將送請立法院審議。

人事總處表示，為凝聚各界共識，穩健推動組改作業，行政院組織調整作業自2012年施行迄今，均採「分批立法、分階段施行」原則進行。截至立法院第10屆第4會期，已有24個部會共計103項法案完成立法，以新機關架構運作。

人事總處說明，本次通過法案是為因應環境變遷、國家整體發展及積極回應各界關心議題，經行政院相關部會間多次討論後定案，配合環境政策由以往污染管制轉變為預防管理，同時彰顯對空氣污染防制與資源循環等議題的重視，將行政院環境保護署改制為環境部，並新設「氣候變遷署」、「資源循環署」及「環境管理署」。

又參酌國際核安管制機關的組織設計，將行政院原子能委員會調整為獨立機關核能安全委員會；至內政部等4部則以現行組織架構為基礎，順應施政需要，進行功能擴充。

人事總處表示，期盼後續立法院能支持加速完成立法，以順利完成行政院組織調整，使行政院的組織架構及功能運作更合理、更有效率。

▼行政院組織改組情況。（圖／行政院提供）

▼行政院組織改組情況。（圖／行政院提供）

▲▼行政院人事總處說明行政院組織調整法。（圖／行政院提供）

▲▼行政院人事總處說明行政院組織調整法。（圖／行政院提供）

▲▼行政院人事總處說明行政院組織調整法。（圖／行政院提供）

▲▼行政院人事總處說明行政院組織調整法。（圖／行政院提供）

▲▼行政院人事總處說明行政院組織調整法。（圖／行政院提供）

▲▼行政院人事總處說明行政院組織調整法。（圖／行政院提供）

▲▼行政院人事總處說明行政院組織調整法。（圖／行政院提供）

▲▼行政院人事總處說明行政院組織調整法。（圖／行政院提供）

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
火鍋店老闆常搞失蹤！　她嬌喘：太深我不行了
1700萬份快篩沒了！　他怒嗆1類人「沒立場再靠腰買不到」
快訊／男大生闖進女宿！　猛割女同學脖子噴血
51歲阿姨曬「巨胸辣照」！　影片IG遭刪…網一看懂了
連千毅慘了！害警政署被電飛　極密掃黑內容曝光
快訊／快篩難買！柯文哲曝殺招「上呼吸道症狀急門診」當場快篩
快訊／10縣市列高風險區！　增2縣市納入
快篩進口挨批圖利　陳時中怒：不給台灣賺不是鬼更大
快訊／PLG職籃5人確診！　國王、鋼鐵人都爆疫情
羅志祥突宣布喜訊！　出道28年「謝謝你們的陪伴」
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北韓又發射彈道飛彈　外交部譴責：台灣將促進區域和平

韓國準總統尹錫悅10日就職　考量疫情不派立院代表團

黃瀞瑩戰勝新冠肺炎！撐過病毒等到「一條線」：換我陪你戰勝病毒

美國務卿布林肯確診新冠　外交部表達問候

北士科PCR車來速昨「大塞車」　黃珊珊曝：規劃文山區再設一個

沈富雄一圖破解Omicron高風險迷思　「死亡可能性是中重症400~530倍」

10縣市列高風險區！台南、新竹縣也納入　全台疫情分布圖曝光　

政院推出首部「國家人權行動計畫」　符合聯合國國際人權保障思潮

邱國正：國軍累計約1000名官兵染疫　2人住院均無重症

快訊／立法院再爆疫情！溫玉霞助理快篩陽　辦公室所有同仁3+4

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

北韓又發射彈道飛彈　外交部譴責：台灣將促進區域和平

韓國準總統尹錫悅10日就職　考量疫情不派立院代表團

黃瀞瑩戰勝新冠肺炎！撐過病毒等到「一條線」：換我陪你戰勝病毒

美國務卿布林肯確診新冠　外交部表達問候

北士科PCR車來速昨「大塞車」　黃珊珊曝：規劃文山區再設一個

沈富雄一圖破解Omicron高風險迷思　「死亡可能性是中重症400~530倍」

10縣市列高風險區！台南、新竹縣也納入　全台疫情分布圖曝光　

政院推出首部「國家人權行動計畫」　符合聯合國國際人權保障思潮

邱國正：國軍累計約1000名官兵染疫　2人住院均無重症

快訊／立法院再爆疫情！溫玉霞助理快篩陽　辦公室所有同仁3+4

2022「台東慢漫遊」產業媒合會　發展有機觀光

白俄羅斯大規模軍演！　烏克蘭：已準備好應對「白俄參戰」

每月37萬連領30年！她中頭獎「爽賺1.3億」驚呆　下秒果斷離職

玄彬、孫藝真登記了！夫妻被爆現身江南區廳　路人目擊：哇不得了

峮峮大膽動手黃大煒！孫協志「妳是演藝圈唯一敢的」

鄭家純勸青壯年男「送月事女熱敷墊」被嗆：自己買！回一句話電爆

明天開喝！手搖飲連8天「指定飲品買1送1」　奶蓋紅、冬瓜青都有

LIVE／估今日本土破3萬例　陳時中最新說明

北韓又發射彈道飛彈　外交部譴責：台灣將促進區域和平

人力一下少7人！急診醫護「連上12小時」崩潰：不如自己確診算了

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

政治熱門新聞

柯：全台再過3天進入「黑暗時期」

快訊／黃珊珊曝北市很快每日破萬 「車來速」每輛3、 4人快篩陽

快訊／衛福部報告估「5月11日」確診數上看10萬！　最新疫情預測曝光

10縣市列高風險區！台南、新竹縣也納入　全台疫情分布圖曝光　

快訊／快篩難買！柯文哲曝最後一招「上呼吸道症狀急門診」民眾當場快篩

被議員稱九命怪貓　柯這樣說

快訊／羅智強宣布辭台北市議員

林靜儀衝急診PCR確診！他掀1句話酸爆

綠委批教召染疫遭丟包　邱國正竟拍桌回嗆

民怨買不到快篩蔡英文震怒？政院：總統未否定快篩實名制

「徐巧芯搞了大烏龍」　他：政府跟羅氏原廠徵用快篩與經銷商無關

各國快篩價格一次看　立委嘆：台灣吃米不知米價

快訊／日本自民黨青年局訪團驚爆確診

小吃店拿16.5億快篩合約？他再爆高登環球內幕

更多熱門

相關新聞

政院推出「國家人權行動計畫」　符合聯合國目標

政院推出「國家人權行動計畫」　符合聯合國目標

行政院院會5日聽取法務部「國家人權行動計畫」報告，計畫中盤點過去到2024年的人權議題，列出八大議題，並擬定具體改善行動及應達成關鍵績效、落實改善相關人權缺失。法務部表示，行政院自2018年即開始撰寫「國家人權行動計畫」，重新檢視政策法規，期待修正後能達到保障台灣人權的目的。

日本自民黨訪團成員確診！蘇貞昌曾接觸　政院：院長身體無異狀

日本自民黨訪團成員確診！蘇貞昌曾接觸　政院：院長身體無異狀

國人百元可買快篩劑　蘇貞昌：比美德法英都便宜

國人百元可買快篩劑　蘇貞昌：比美德法英都便宜

改拿電話筒！本土確診爆量　國軍將支援1922諮詢專線

改拿電話筒！本土確診爆量　國軍將支援1922諮詢專線

本土確診511將破10萬　衛福部：高峰在5月中下旬

本土確診511將破10萬　衛福部：高峰在5月中下旬

關鍵字：

行政院農委會農業部役政署

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

羅志祥突宣布喜訊！出道28年「謝謝你們的陪伴」

機車「車頭朝外停」會被罰錢？

莉婭懷孕3月「好想跟你上床」4願望調情謝和弦！

男友每天早上準時傳3字　她拆穿「外掛」真相

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

余秉諺解隔離玩車震！

警政署被電飛　對連千毅之亂「軟得像麻糬」

20多歲女染疫6天亡！李秉穎示警「1重症前兆」快就醫

快篩1條線「睡醒變2條」嚇瘋！醫嘆：我也是　8個字解答了

20多歲女打滿3劑仍重症死　醫揭6不尋常症狀

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面