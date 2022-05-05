政院拍板6部門改組！　農委會升格「部」、役政署改制役政司

記者蘇晏男／台北報導

行政院會5日拍板組織修正草案，農委會、環保署改為農業部、環境部，原能會改為核能安全委員會；內政部不再設置役政署，營建署則調整為國土管理署及國家公園署、交通部觀光局改為觀光署、經濟部將新設商業發展署，礦物局及中央地質調查所整併為礦業管理及地質調查中心（三級機關）。

行政院人事行政總處5日發布新聞稿，表示政院通過目前尚未完成組織調整的「內政部、經濟部、交通部、農業部、環境部與各該所屬三級機關（構），以及獨立機關核能安全委員會（含行政法人）組織法」草案及《行政院組織法》第3條修正草案等49項法案，將送請立法院審議。

人事總處表示，為凝聚各界共識，穩健推動組改作業，行政院組織調整作業自2012年施行迄今，均採「分批立法、分階段施行」原則進行。截至立法院第10屆第4會期，已有24個部會共計103項法案完成立法，以新機關架構運作。

人事總處說明，本次通過法案是為因應環境變遷、國家整體發展及積極回應各界關心議題，經行政院相關部會間多次討論後定案，配合環境政策由以往污染管制轉變為預防管理，同時彰顯對空氣污染防制與資源循環等議題的重視，將行政院環境保護署改制為環境部，並新設「氣候變遷署」、「資源循環署」及「環境管理署」。

又參酌國際核安管制機關的組織設計，將行政院原子能委員會調整為獨立機關核能安全委員會；至內政部等4部則以現行組織架構為基礎，順應施政需要，進行功能擴充。

人事總處表示，期盼後續立法院能支持加速完成立法，以順利完成行政院組織調整，使行政院的組織架構及功能運作更合理、更有效率。

▼行政院組織改組情況。（圖／行政院提供）