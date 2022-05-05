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大陸 大陸焦點 特派現場

北京驚現「確診者PCR為陰性」！專家示警：對防控影響很大

▲▼北京疫情。（圖／路透社）

▲北京疫情日趨嚴重。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

北京新一波本土疫情持續，當地近日有多名出現呼吸道病徵的感染者，核酸檢測結果卻呈陰性，事件受到廣泛關注，這是否代表針對Omicron毒株的核酸檢測準確度有所下降？對此，大陸專家認為，對疫情防控影響很大，需要提高警惕。

據《健康時報》報導，對於為何出現呼吸道病徵後核酸檢測仍然為陰性這一問題，北京佑安醫院呼吸與感染疾病科主任醫師李侗曾表示，就目前來說，並未發現Omicron毒株檢測準確率下降的問題，出現這種情況，需要注意的是檢測和採樣的環節是否出現問題。

中南大學湘雅醫院感染控制中心主任醫師吳安華指，在規範採樣的前提下，出現上述情況應引起注意，「這一現象顯然不利於早發現、早隔離，需要深入研究和查找原因，比如是否因為感染部位深、早期病毒載量低等原因影響核酸檢出。」

吳安華進一步解釋，對於有症狀的患者，需要關注其是否來自中高風險地區或為新冠病毒感染者的密接或次密接。他還說，「新的變異株因基因變異影響現有核酸檢測方法的檢測效率，甚至不能檢出，不能早發現，不能及時診斷，但依然有傳染性，對疫情防控影響很大，需要提高警惕。」

李侗曾也建議，出現病徵的人群建議採用鼻咽拭子的檢測方式，因為鼻咽拭子的準確率會高於口咽拭子。此外，出現病徵後若有條件應自行進行抗原檢測。

此外，北京官方在昨日（4日）舉行的疫情記者會上強調，一旦出現發熱、乾咳、咳痰、咽痛、乏力、腹瀉、味覺或嗅覺異常等症狀時，即使核酸檢測陰性，仍不可掉以輕心。

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