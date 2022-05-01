北京：啟用「小湯山」方艙醫院　疫情防控處於「最緊要關頭」

記者蔡紹堅／綜合報導

北京市爆發新一波疫情，自4月22日以來已累計通報350例感染，官方5月1日下午表示，正式啟用「小湯山」方艙醫院，預計總共可提供1200個床位收治患者。

北京市衛健委副主任李昂指出，小湯山方艙醫院以單棟樓每棟3層為1個隔離單元，共9個隔離單元、1200張床位，病房設施、實驗室檢測、影像檢查、消毒防護、汙水處理、消防安全等所有設施均已驗收合格。

李昂提到，方艙醫院院長由北京佑安醫院院長擔任，下設綜合協調、醫療護理、資訊聯絡、感染控制、醫護團隊、醫療專家和感染防控專家等7個工作組，涵蓋呼吸、感染、重症、急診、中醫、檢驗、放射、藥劑等專業人員。

李昂還說，目前已啟用第一隔離單元，共40名醫務人員進入隔離區開展工作，其中醫生8名、護士30名、感控專員2名，收治無症狀感染者和輕型病例12名。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，北京市疫情防控處於最緊要關頭，新增感染者大多來自管控人員，仍存在少量通過社區篩查發現的感染者，疫情總體處於高位平台期。

2003年SARS疫情期間，大陸衛生部門及北京市政府在小湯山鎮建設了一家SARS專科醫院，集中收治SARS病患。SARS疫情過後，該院被棄置，直到2010年被拆除。

2020年新冠疫情爆發，北京市官方1月29日宣布重建小湯山醫院，於3月16日正式啟用，提供1000多張床位。4月28日，小湯山內最後一名患者出院，醫院再度關閉備用。