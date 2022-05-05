國民黨再爆：高登負責人「連續1年」沒繳勞工退休金　遭勞保局開罰

▲萬澤科技股份有限公司，疑連續一年未繳納勞工退休金，被勞動部勞保局裁罰。（圖／白喬茵臉書）

記者徐政璿／台北報導

國民黨昨（4日）踢爆資本額只有200萬的「高登環球生醫」，從小吃店轉型後投標1700萬劑快篩劑，高登深夜宣布棄標這件16.5億的採購案。新北市議員葉元之今（5日）踢爆該公司反藥事法，國民黨發言人白喬茵再爆料，高登負責人劉緯澤的另一家公司萬澤科技，連續1年未繳納勞工退休金，被被勞動部勞保局裁罰。截至截稿前，高登環球和萬澤科技尚未回應此事。

白喬茵今透過臉書表示，劉緯澤繼欠款62萬被法院強制執行，今早被新北市議員葉元之揭露詐騙口罩工廠千萬元，剛剛有熱心網友也看不下去，主動提供此負責人黑歷史，這位劉緯澤董事長所負責的另一家公司萬澤科技股份有限公司，連續一年未繳納勞工退休金，被勞動部勞保局裁罰。

白喬茵表示，高登大尾到才200萬資本額、沒有實績，就可以在茫茫大海的上百間醫材公司中被食藥署選中採購16億的訂單？「陳時中甚麼奇怪的人奇怪的事都找得到」。

白喬茵抨擊，此波快篩之亂，從福又達、保吉生、牛耳再到高登環球，一個一個被揪出是高端關係人、英系大老好朋友，部長學弟、前綠委親哥哥，再問一次，民進黨上上下下忙著護航是為什麼？國家隊背後有沒有龐大的利益結構？誰在拿老百姓的錢交政治朋友？難道監察院沒看到這些不合理的鬼故事嗎？請監察院長陳菊醒一醒立刻啟動調查。

「高登環球生醫」遭國民黨質疑是圖利特定廠商，宣布棄標後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今下午在記者會上說明，昨天下午開標，可以採購數量從5270萬劑下降至3570萬劑，可能會再來公開徵求。