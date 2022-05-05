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快篩陽=確診！指揮中心放寬「抗病毒藥」資格　14類居家照護者適用

▲▼指揮中心5/5記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土病例突破3萬！指揮中心今（5）宣布快篩陽性視同確診。指揮中心另公布確診者居家照護諮詢及開立口服藥物流程，14類對象可以在居家照護期間取得抗病毒藥物。醫療應變組副組長羅一鈞表示，上午已經配送2萬人份Paxlovid到各縣市57家核心藥局，採居照護的居家個案，可運用「健康益友」APP聯繫看診，若醫師開立處方箋，協助送藥的1900藥局將可跟核心藥局領藥送到府。

指揮中心表示，Paxlovid適用對象為12歲以上、體重大於等於40公斤，未使用氧氣且發病在5天內，並符合癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺病、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI大於等於30、影響免疫功能疾病、年齡大於等於65歲等任何一項條件。

羅一鈞表示，口服藥物是給與有重症高風險者使用，若確診個案收到簡訊或健保快易通顯示PCR陽性，無需等待衛生局通知，就可先下載「健康益友」APP，或各醫院遠距醫療專區登記看診，醫師透過視訊問診，會再評估是否符合開立條件，再透過電子病例取得病人同意書，最後連結APP或藥師公會送藥到府，就可聯繫取藥。

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羅一鈞另提到，近期也有觀察到網路上有販售或兜售口服抗病毒藥物網站，但國內口服抗病毒藥物都是由指揮中心採購、食藥署授權，並沒有所謂線上藥局，網路販售已嚴重違反藥事法，民眾在網路上買到的都是偽藥，需要特別留意以免造成身體危害。

▲▼指揮中心5/5公布確診居家照護諮詢及開立口服藥物流程。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布居家照護諮詢及開立口服藥物流程。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲▼指揮中心5/5特別說明，新冠口服藥Paxlovid皆由指揮中心公費購買及配送，網路販售違法。（圖／指揮中心提供）

▲新冠口服藥皆由指揮中心公費購買及配送，網路販售違法。（圖／指揮中心提供）

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