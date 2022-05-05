廖老大喊5科系沒路用！釣出昆蟲系神人「誠懇萬字」全場讚爆

▲廖老大點名5科系「沒路用」。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣賽車教父「廖老大」平時常開直播，分享他的理念和價值觀，在打龜一戰後，觀看數直線上升。日前他就在直播中表示，選「昆蟲系、漁牧系、企管系、農牧系、經濟系」的大學生，如果沒有學以致用，不如高中畢業直接就業，話題引發爭議。就有人在影片下方tag昆蟲系畢業的「昆蟲擾西 吳沁婕 」，結果她看了之後，便在臉書有感貼出長文，短短1小時吸引超過2萬人按讚。

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▲台灣賽車教父「廖老大」。（圖／翻攝自Facebook／賽車教父-廖老大）

昆蟲專家吳沁婕今（5）日在粉絲專頁發文，說前兩天很多人要她去看直播影片，「他說了幾個他覺得沒用的科系，昆蟲、海洋、農牧、企管……昆蟲系非常受到他的青睞，被提到很多次」，因為她聽到對方不斷質問「昆蟲系是要幹嘛？有什麼出路？」「難道現在有很多昆蟲公司嗎？」「去唸的人自己都知道你只是想要混。」「想混就去混吧！還浪費那麼多錢。」

這些問題讓她不禁覺得很好笑，「就是一種，類似我現在是一隻獨角仙，我在天空飛，但是聽到有一個人跟大家說『我跟你說喔！獨角仙超弱的，牠什麼都不會，牠根本不會飛』。」而她原本預計昨天就要寫篇文回應，「但是昆蟲系畢業的人實在是有太多事要做了，現在才有空來寫。」

▲昆蟲擾西吳沁婕。（圖／翻攝自Instagram／deeparis）

吳沁婕認為，對方的想法應該跟她20年前要選系時，某些不理解小孩為何要選昆蟲系的爸媽差不多，就直呼「太多槽點了，我今天想講的是，昆蟲系根本很難考很難念好嗎？到底誰會來昆蟲系混啊？你考進來混畢業給我看！」首先，台灣只有台大跟中興兩所國立大學有昆蟲系，光是想考上就要很認真，或是在昆蟲領域有專長，透過特殊選才能進昆蟲系。

她透露自己高三時，就把台大昆蟲系當第一志願，結果差一分沒上，就先選了農推系，「沒有很會念書、但真的很想進昆蟲系的我，努力了三年才成功轉系過去。」結果轉系成功才只是剛開始，「昆蟲系除了研究昆蟲還有很多專業科目要念，我因為過動症，所以很多沒興趣的科目念不下去，一直被當掉，只好一直重修，千辛萬苦地花了六年，才拿到那張對我無比珍貴的昆蟲系畢業證書。」

▲吳沁婕透露，她花了6年才拿到昆蟲系的畢業證書。（圖／翻攝自Instagram／deeparis）

吳沁婕指出，其實很多來讀昆蟲系的同學非常認真、充滿熱情，都知道自己要什麼，「現在在學術研究 推廣教育 還有許多公家私人部門發揮自己的長才」，而且這個世界其實很被需要昆蟲專業人才。接著她提到自己靠著昆蟲系畢業，努力做出成績，現在不僅是昆蟲老師，還是一名作家、YouTuber。

她也自豪道，不管是粉絲數、訂閱數，應該都不會輸給這位「改車大哥」，但也笑讚對方，「前陣子才看到他改的車很厲害的影片，雖然我不懂車，也是很佩服他在自己的領域做到頂尖的位置」，並強調她打從心底尊敬每個在自己的專業努力和發揮的人，「就算那是我不懂的領域，不會因為不了解，就覺得人家的專業沒用。」

最後，她對「改車大哥」的一句話表示認同，「我贊成他說的，對讀書沒有興趣的人，去找自己可以發揮的一技之長」，但接著也為被點名的系所反駁，「但是，不是因為這樣，就把自己搞不清楚的科系當作是來混的。」