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慈濟大學「這項目」全球第12　較去年躍升20名

▲慈濟大學SDG3促進健康照護及人類福祉的表現亮眼，名列全球12。（圖／慈濟大學提供，下同）

慈濟大學SDG3促進健康照護及人類福祉的表現亮眼，名列全球12。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

英國泰晤士高等教育以聯合國永續發展目標為依據，27日公布最新2022世界大學影響力總排名，慈濟大學SDG3促進健康照護及人類福祉的表現亮眼，名列全球12，排名較去年大幅躍升20名。

以醫學院創校的慈濟大學，在SDG3促進健康照護及人類福祉的表現一直很亮眼，於1101所大學當中名列第12名。SDG 17促進目標實現的夥伴關係，除以全球慈濟為合作夥伴，積極推動醫療教育和服務外，慈大也持續擴展與合作夥伴的關係，如和台灣永續能源研究所 、台灣女科學家協會…等合作夥伴簽訂備忘錄，確保所有可持續發展目標的推展，也讓SDG 17成績具體成長。

慈濟大學的醫學教育與實踐已達國際水準，每年與慈濟基金會共同舉辦了慈濟國際醫學會（TIMA）年會，是全球38個國家參與義診醫療人員的年度交流大會，慈大許多醫學相關學系及教授都是 TIMA 的成員。

▲慈濟大學SDG3促進健康照護及人類福祉的表現亮眼，名列全球12。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲▼慈濟大學每年與慈濟基金會共同舉辦了慈濟國際醫學會（TIMA）年會，慈大許多醫學相關學系及教授都是 TIMA 的成員。

COVID疫情大流行初始，慈大即投入試劑研發，並透過慈善捐助輸往印尼、宏都拉斯、玻利維亞、多明尼加、聖露西亞、賴索托、柬埔寨等18個國家，協助當地的防疫篩檢，病患分流。2021年慈大與廠商合作研發的抗原檢測試劑，也透過慈善捐助國內各醫療及需要的機構近50萬劑。慈濟大學除與慈濟基金會和慈濟醫院密切合作外，也與花蓮縣政府、司法部、教育部和衛福部合作，長期深耕在地，進行各種健康促進教育及護理活動。

▲慈濟大學SDG3促進健康照護及人類福祉的表現亮眼，名列全球12。（圖／慈濟大學提供，下同）

慈大創校至今邁入第28年，為台灣東部及離島地區培育了許多良醫良護，提升了偏鄉醫療水準及品質，社會影響力不可忽視。慈濟大學期待學生具備志工服務精神，並能運用所學專業，服務人群，教育部青年發展署教育業務志願服務青學獎，每年超過50%的獲獎者是慈大學生。

▲慈濟大學SDG3促進健康照護及人類福祉的表現亮眼，名列全球12。（圖／慈濟大學提供，下同）

劉怡均校長表示，慈濟大學是一所注重專業訓練和志工精神的學校，期許學生能善盡社會責任服務大眾。

除了培育台灣的學子，慈大也協助安置緬甸因大學停學的醫學生研修學分，近期也在慈善基金會的支持下，將迎來一批烏克蘭的學生及學者，庇護其繼續學業及研究。

劉怡均校長表示，慈濟大學是一所注重專業訓練和志工精神的學校，期許學生能善盡社會責任服務大眾，欣喜看見慈大師生將志工服務融入生活當中，走出校園，深入偏鄉、走向國際，利用所學服務人群。未來慈濟大學仍將繼續深耕聯合國永續發展目標各項指標，一起為人類未來、地球永續而努力。

泰晤士高等教育（THE）公佈大學影響力世界排名榜，今年共有1406校參與排名，依據聯合國「永續發展目標」（SDGs）為排名依據。各項指標大學可自行選擇參與，唯第17項“強化永續發展全球夥伴關係”為必選標準，再加上大學表現最好的另外三項SDG，共同整合為整體評核標準。

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